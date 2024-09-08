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Террористы продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Иванна Шепель
War
3 минуты
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Террористы продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Вооруженные силы Украины продолжают успешно сдерживать наступление российских оккупантов, принимая все необходимые меры для предотвращения прорыва обороны. Самые ожесточенные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке по состоянию на 16:00 08 сентября. Количество боевых столкновений выросло до 95.

Российская авиация активизировала удары по приграничным районам Сумской области, в том числе нанесла семь авиационных ударов, применив 16 управляемых авиабомб. Под атаки попали районы Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского и города Сумы.

На Купянском направлении оккупанты предприняли 11 безуспешных попыток штурма в районах Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал вблизи Невского, Новосадового, Торского, Дибровы и Чернещины. В общей сложности там зафиксировано девять боевых столкновений, три из которых продолжаются. Ситуация под контролем.

Террористы продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Враг не прекращает попыток прорвать оборону наших сил на Северском направлении, но получает мощный отпор от украинских защитников. В частности, вблизи Верхнекаменского и Григорьевки оккупанты пять раз пытались оттеснить наши подразделения, причем два штурма еще продолжаются.

На Краматорском направлении российские войска с начала суток пять раз пытались выбить украинских воинов с занимаемых позиций. Около Андреевки и Клещиевки атаки были отбиты, также произошло три штурма в районе Майского, один из которых продолжается.

На Торецком направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются у Нелиповки.

Ситуация в Покровском направлении остается напряженной. Упорные бои ведутся в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Враг совершил 23 штурма, бои продолжаются на шести участках.

Террористы продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Кураховском направлении противник с начала суток 19 раз пытался атаковать наши подразделения, в частности у Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки.

Террористы продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Времивском направлении украинские силы отразили две штурмовые атаки врага в районе Водяного, еще один бой продолжается.

На Ореховском направлении, у Малой Токмачки и Роботиного, оккупанты дважды пытались прорваться, но получили серьезный отпор. Враг также применил авиацию против Лобкового.

Террористы продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Командование Вооруженных Сил Украины продолжает принимать все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам рассказал, что ситуация на Покровском направлении на протяжении последних нескольких дней была несколько лучше, чем прежде. Однако она остается непростой.

Напомним, 5 сентября Сырский заявил, что ВСУ остановили армию РФ на Покровском направлении. Он считает, что это удалось сделать, в частности, и благодаря наступательной операции в Курске, которая оказала дополнительное давление для оккупационных российских войск.

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