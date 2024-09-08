Террористы продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Вооруженные силы Украины продолжают успешно сдерживать наступление российских оккупантов, принимая все необходимые меры для предотвращения прорыва обороны. Самые ожесточенные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке по состоянию на 16:00 08 сентября. Количество боевых столкновений выросло до 95.

Российская авиация активизировала удары по приграничным районам Сумской области, в том числе нанесла семь авиационных ударов, применив 16 управляемых авиабомб. Под атаки попали районы Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского и города Сумы.

На Купянском направлении оккупанты предприняли 11 безуспешных попыток штурма в районах Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал вблизи Невского, Новосадового, Торского, Дибровы и Чернещины. В общей сложности там зафиксировано девять боевых столкновений, три из которых продолжаются. Ситуация под контролем.

Враг не прекращает попыток прорвать оборону наших сил на Северском направлении, но получает мощный отпор от украинских защитников. В частности, вблизи Верхнекаменского и Григорьевки оккупанты пять раз пытались оттеснить наши подразделения, причем два штурма еще продолжаются.

На Краматорском направлении российские войска с начала суток пять раз пытались выбить украинских воинов с занимаемых позиций. Около Андреевки и Клещиевки атаки были отбиты, также произошло три штурма в районе Майского, один из которых продолжается.

На Торецком направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются у Нелиповки.

Ситуация в Покровском направлении остается напряженной. Упорные бои ведутся в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Враг совершил 23 штурма, бои продолжаются на шести участках.

На Кураховском направлении противник с начала суток 19 раз пытался атаковать наши подразделения, в частности у Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении украинские силы отразили две штурмовые атаки врага в районе Водяного, еще один бой продолжается.

На Ореховском направлении, у Малой Токмачки и Роботиного, оккупанты дважды пытались прорваться, но получили серьезный отпор. Враг также применил авиацию против Лобкового.

Командование Вооруженных Сил Украины продолжает принимать все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам рассказал, что ситуация на Покровском направлении на протяжении последних нескольких дней была несколько лучше, чем прежде. Однако она остается непростой.

Напомним, 5 сентября Сырский заявил, что ВСУ остановили армию РФ на Покровском направлении. Он считает, что это удалось сделать, в частности, и благодаря наступательной операции в Курске, которая оказала дополнительное давление для оккупационных российских войск.

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