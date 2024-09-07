Зеленский: ситуация на Покровском направлении непростая, не хочу говорить раньше времени об улучшении

Ситуация на Покровском направлении в последние несколько дней была несколько лучше, чем дранее. Однако она остается непростой.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, которое вышло в эфире телемарафона. Глава государства подчеркнул: не хочет делать обнадеживающих заявлений до стабилизации ситуации на самом горячем направлении боев.

Президент, рассказывая о том, что происходит сейчас на Покровском направлении, где многие недели подряд идут ожесточенные бои и где в последнее время россияне давят особенно сильно, отметил: за последние дни ситуация там "была лучше". Однако говорить о том, что угрозу от Покровска удалось отвести, следует только после стабилизации обстановки.

"Ситуация там в любом случае непростая. Я благодарен воинам, и до выезда (в настоящее время президент находится в Италии, куда поехал после участия в заседании в формате "Рамштайн" в Германии накануне. – Ред.) где-то три-четыре дня уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским (главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. – Ред.), поэтому сейчас я не хочу говорить заранее. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 5 сентября Сырский заявил, что ВСУ остановили армию РФ на Покровском направлении. Он считает, что это удалось сделать, в частности, и благодаря наступательной операции в Курске, что создало дополнительное давление для оккупационных российских войск.

Относительно наступления в Курской области, главнокомандующий ВСУ необходимость его начала объяснил тем, что "Россия готовила новое наступление с того направления".

По словам главнокомандующего ВСУ, главными целями курской операции было не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы врага от других районов боевых действий, создать зону безопасности для предотвращения атак россиян на приграничье и захвата военнопленных. Вдобавок перенос войны на территорию врага также вызвал подъем и среди военных, и среди гражданских.

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