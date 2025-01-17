С начала суток по состоянию на 16:00 пятницы, 17 января, на фронте произошло 97 боевых столкновений. Защитники Украины сдерживают наступление российских террористов, которые продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, от огня артиллерии и минометов врага пострадали громады населенных пунктов Тимоновичи, Леоновка, Мхи, Диброва и Клюсы Черниговской области; Рясное и Толстодубово Сумской области.

Какая ситуация на фронте 17 января

На Харьковском направлении враг атаковал близ Волчанска, на 16:00 идет бой.

На Купянском захватчики совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Лиманском направлении армия России совершила 11 атак вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов. Пять боев продолжаются.

На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки, атака отбита.

На Краматорском враг пытается продвигаться вперед в районе Часова Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отразили, бои продолжаются, говорится в сводке.

На Торецком направлении агрессор пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дылеевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Шевченко, Зверево, Удачного, Успеновки, Срибного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 27 атак противника, 14 боестолкновений еще продолжаются.

В Приднепровском направлении враг однажды безуспешно атаковал украинских защитников.

В Курской области воины Сил обороны отразили шесть атак, еще четыре боя продолжаются.

На других направлениях существенных изменений не произошло, информировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января президент Владимир Зеленский наградил воинов ССО ВСУ, захвативших в плен первых военных КНДР в Курщине. Посмертно он также присвоил звание Героя Дмитрию Масловскому "Кобре", который погиб в рукопашном бою с российским оккупантом-якутом.

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