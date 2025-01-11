Прикрывал своих: побратимы рассказали о воине 'Кобре', погибшем в бою с якутом на Донетчине

Воин 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Масловский, позывной "Кобра", бросился в рукопашный бой с оккупантом, чтобы прикрыть украинских защитников во время зачистки села Трудовое Донецкой области. Он погиб, а его побратим "Хаза", которого Дмитрий звал на помощь, просто не слышал, потому что был слишком далеко.

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Об этом рассказали другие побратимы павшего Героя. У 71-й отдельной егерской бригады была задача заштурмовать окраину Трудового, чтобы усилить фланги Курахового направления.

У Кобры и Хазы было отдельное задание – прикрывать тыл и контролировать подход техники на наблюдательных пунктах, рассказал один из бойцов. Пока штурмовая группа зачищала посадку, со стороны пункта, где были Кобра и Хаза, приблизилась российская пехота.

Украинским защитникам удалось уничтожить одного оккупанта, и Дмитрий пошел искать другого.

"Кобра приказал, чтобы Хаза с определенным специфическим оружием оставался контролировать проезжий участок, это было командное решение, которое нужно уважать", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Кобра вступил в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии, оккупантом из 39 гвардейской бригады.

Хаза не услышал Кобру во время боя, потому что был очень далеко, и всюду звучала стрельба.

"Хаза не мог. У него был свой контролируемый сектор, а расстояние от того места, где находился Кобра, около 600 метров. Параллельно еще две группы вели зачистку, то есть была интенсивная стрельба, взрывы гранат, канонада", – объяснили побратимы бойца.

Причем Хазу тоже ранили. Он до сих пор в больнице, в тяжелом состоянии.

Напомним: Дмитрий родом из Одесщины. Он еще с 2017 года служил в армии, а уже после начала полномасштабной войны присоединился к 71 егерской десантно-штурмовой бригаде.

Перед самой гибелью он приезжал домой и обещал купить маме новый дом. Но так и не успел.

"Он был вспыльчив, всегда дерзок, иногда немного слишком. Надо было его останавливать. Он никого и ничего не боялся", – говорят в бригаде.

Дмитрия всегда уважали побратимы – 71 бригада подала его на звание Героя Украины еще в прошлом году.

Побратимы Дмитрия уже мстят за него. Фотографию снаряда с подписью "За Кобру" показал воин с позывным "Вицык".

Ранее сообщалось, что на войне, выполняя боевое задание, также погиб известный спортсмен из Луцка, тренер, многократный чемпион мира по стилевому каратэ Александр Семенюк.

Наш Мемориал памяти погибших украинских военных на войне против России вы можете посмотреть здесь.

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