Обещал маме купить дом, но не успел: трагическая история воина ВСУ Дмитрия Масловского, который погиб в бою с якутом на Донетчине

Украинский военный Дмитрий Масловский, который погиб во время рукопашного боя с россиянином в Донецкой области, жил в селе Янишевка на Одесщине и ранее несколько лет воевал в АТО/ООС. Перед самой гибелью он приезжал домой и обещал купить маме новый дом, но так и не успел.

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Когда хоронили, о подвиге Дмитрия еще не знали

30-летний Дмитрий Масловский "Кобра", штурмовик 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, погиб в рукопашном бою с врагом в селе Трудовое Донецкой области 17 ноября прошлого года.

Видео, которое снимала камера на его шлеме, позже попало в руки россиян, они его и выложили в интернет. Вскоре эти кадры увидели в Украине. И стало известно, как украинский военный героически, до последнего сражался с якутом.

Правда, самого Дмитрия Масловского похоронили в его родном селе Янишевка Любашевской громады Одесской области еще 1 декабря. Тогда никто не знал, поэтому и не рассказал близким о подвиге Дмитрия.

Ранее три года воевал на Донбассе

В последний раз Масловский приезжал в отпуск в начале осени, на свой день рождения, который он отмечал 7 ноября. Тогда он в последний раз виделся со своими близкими. Его мама работает учительницей в школе – преподает математику и информатику.

Его брат и сестра еще школьники, мама воспитывает их сама, отец умер несколько лет тому назад. Фактически Дмитрий был их кормильцем, но своей семьи создать так и не успел.

"Перед отъездом на фронт он сказал маме, чтобы она присмотрела хороший дом, он купит его на свои боевые. Они ведь живут в старой хате. К сожалению, так и не успел. Он погиб практически сразу, как вернулся на фронт, 17 ноября", – со слезами рассказывает соседка.

Дмитрий был штурмовиком, ранее, с 2017-го по 2020 год, он служил в АТО/ООС. До этого парень окончил школу и ездил на заработки в Одессу. В 2020 году, после возвращения из Донецкой области, он также отправился на заработки.

Но в 2023 году его уже мобилизовали и он вновь отправился защищать родину. Прошел путь на Харьковском, Запорожском направлениях, а в последнее время был в Донецкой области.

В селе многие знали Дмитрия и его маму-учительницу и очень переживают из-за гибели защитника.

"Он был очень хорошим, воспитанным, добрым, отзывчивым человеком. Его семья вся такая. Мама очень тяжело переносит потерю сына. Она осталась одна, ей еще нужно поднимать на ноги двоих детей", – рассказывает соседка.

Дмитрий награжден знаком президента "За оборону Украины".