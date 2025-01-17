'Последний бой Дмитрия видели миллионы украинцев': Зеленский присвоил звание Героя воину, погибшему в рукопашном столкновении с захватчиком

Десантник Сил обороны Дмитрий Масловский, погибший в рукопашном бою с оккупантом, посмертно удостоен звания Героя Украины. Защитник служил в 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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О награждении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Золотую Звезду" Героя Украины глава государства вручил матери павшего военного.

"Сегодня отмечаем государственными наградами Украины особых воинов", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что звание Героя Украины присвоено старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ – посмертно.

"Последний бой Дмитрия, бой на Донетчине, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина будет всегда помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", – сообщил президент.

Также Зеленский отметил орденами украинских защитников, пленивших первых солдат из Северной Кореи на Курщине.

В частности, ордена ІІІ степени – Богдана Хмельницкого и "За мужество" – получили воины-десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и воины Сил специальных операций – Отдельного центра специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславича.

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