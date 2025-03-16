The Times: Британия и другие страны могут отправить в Украину более 10 тыс. военных

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи "коалиции желающих" представил новую инициативу. Она касается возможного развертывания в Украине более 10 тысяч западных миротворцев из разных стран.

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Об этом пишет The Times. Журналисты, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщают, что Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, первоначально предлагавшие предоставить сухопутные войска. Хотя основная часть сил, вероятно, поступит из Великобритании и Франции.

"Дела достаточно продвинуты", – заявил источник в правительстве, отказавшись предоставить более конкретную информацию о том, кто и что предоставит, поскольку это может "помочь России".

Однако оно подтвердило, что "это будет значительная сила со значительным количеством стран, которые предоставят войска. И гораздо большей группой, которая внесет свой вклад в другие способы".

В то же время, примерно 35 стран уже согласились оказать оружие, логистическую и разведывательную поддержку в рамках миссии, которая получила название "силы сдерживания". В случае прекращения огня между Россией и Украиной это удержит Владимира Путина от нового вторжения.

После встречи Стармер объявил о том, что военные лидеры со всего мира соберутся в Лондоне на этой неделе, поскольку планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в "оперативную фазу".

Накануне, 15 марта, стало известно о том, что Австралия открыта для рассмотрения любых запросов по участию в миротворческой миссии в Украине. Но она, по определению, нуждается в предпосылке мира.

Ранее сообщалось, что Запад приступил к "операционной фазе" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. На новой встрече союзников 20 марта стороны будут говорить о конкретных шагах.

Напомним, что 15 февраля на брифинге в Киеве президент Владимир Зеленский также подвел итоги саммита "коалиции желающих".

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает даже озвучку планов Запада отправить в Украину миротворцев "откровенно провокационным шагом". Реализация таких планов для Кремля "совершенно неприемлема" и будет означать "привлечение этих стран к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией", на что РФ пригрозила "реагировать всеми имеющимися средствами".

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