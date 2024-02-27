'То, что было решено с самого начала': Шольц выступил против отправки военных НАТО и ЕС в Украину

Во вторник, 27 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ни одна из европейских стран или стран НАТО не будет отправлять "ни одного солдата" в Украину. Он сделал это заявление после того, как накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск в Украину.

Об этом сообщает BFM TV. Шольц напомнил, что решения, принятые между западными союзниками ранее, остаются актуальными и дальше.

Во время пресс-конференции он подтвердил, что "все, что было согласовано между нами с самого начала, остается актуальным и в будущем", в частности, "никаких войск на земле, никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую территорию, не будет".

Также накануне канцлер отклонил запрос Украины по поставкам ракет большой дальности Taurus, пояснив, что не может действовать по образцу Франции и Великобритании, ведь Германия не может обеспечить "контроль за целями".

Ранее сообщалось, что на конференции в Париже, собранной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения помощи Украине, участники говорили о возможности отправки сухопутных войск западных стран на территорию нашего государства. Впрочем, совместного решения по этому поводу принято не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле отреагировали на сообщения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных в Украину. Там заявили, что если это произойдет, то "придется говорить не об вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".

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