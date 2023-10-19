'То, что крайне необходимо': Днепр передал военным следующую партию техники почти на 25 млн грн

Днепр остается лидером в помощи Силам обороны и продолжает снабжать украинских бойцов на передовой необходимыми автомобилями и техникой.

В настоящее время бойцам предоставили почти два десятка грузовиков разного типа. "Получаем трехосные тягачи для выполнения боевых задач. Тягачи повышенной проходимости. Надеемся, что нам они помогут и поднимут мобильность наших групп", — говорит украинский защитник Анатолий.

А еще — рации, более полусотни комплектов аккумуляторного энергообеспечения, панели отображения, дроны и три десятка устройств "Ночной водитель" и комплектов для целенаведения в темноте.

"Это то, что крайне необходимо. Если бы не помощь Бориса Альбертовича, в общем общины Днепра, нам бы не поздоровилось. Более объемной помощи, мы, видимо, не получаем от ни одного фонда. От имени 40-го батальона пехоты - мы работаем уже полтора года на передовой — хочу всех поблагодарить за вашу помощь, за все приобретенное оборудование. Вместе мы победим", — комментирует военный Андрей.

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Как известно, Днепр еженедельно доставляет на фронт большие партии оборудования.

"Сегодня мы еще раз передаем очень мощную партию оборудования для нужд наших защитников. Дальше будем продолжать помогать. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех налогоплательщиков, всех жителей Днепра за то, что каждой копеечкой мы помогаем Вооруженным Силам", - подчеркнул городской голова Днепра Борис Филатов. .