Точка зрения Трампа на национальную безопасность расходится со взглядами республиканцев в Конгрессе – The Hill

Сенаторы от Республиканской партии США, занимающиеся вопросами национальной безопасности, обеспокоены все большим различием между ними и Дональдом Трампом в таких ключевых вопросах, как война в Украине, сохранение НАТО и защита Тайваня от китайской агрессии. Действия Трампа за последние три недели вызвали у них растерянность и беспокойство.

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Об этом пишет The Hill, ссылаясь на информацию пообщавшихся с изданием сенаторов-республиканцев. Законодатели, в частности, озабочены отношениями Трампа с Орбаном и избранием Венса кандидатом в вице-президенты США.

Так, сенаторы от Республиканской партии расценили встречу Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после саммита НАТО в Вашингтоне как тревожное событие, учитывая тесные связи венгерского премьера с российским диктатором Владимиром Путиным и его действия, направленные на подрыв поддержки Украины со стороны НАТО.

Также сенаторов-республиканцев обеспокоило то, что Трамп избрал кандидатом в вице-президенты США сенатора от Огайо Джей Ди Венса, возглавлявшего оппозицию в Конгрессе по одобрению пакета помощи Украине.

Кроме того, республиканцы в Сенате испытывают неудобство из-за заявлений Трампа о том, что Тайвань должен платить больше за свою оборону.

Один пожелавший остаться анонимным сенатор-республиканец сказал в разговоре с изданием, что это еще "большой вопрос", поддержит ли Трамп Украину в войне с РФ и станет ли в защиту Тайваня в случае нападения Китая.

Другой сказал, что его коллеги из Республиканской партии, в частности, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, не удовлетворены последними шагами и заявлениями Трампа относительно того, какой может быть внешняя политика его будущей администрации.

"Я думаю, что Трамп будет пытаться договориться о соглашении, согласно которому Украина должна передать определенную территорию Путину, зная, что Путин не может пойти проиграв", - сказал сенатор.

Также сенаторы от Республиканской партии скептически относятся к тому, что Трамп поддержит предоставление Украине новой дополнительной военной помощи, если он вернется в Белый дом.

"Его инстинкт всегда направлен на невмешательство, осторожность. Я не знаю, есть ли какая-то четко сформированная философия на этот счет. Это просто его инстинкт. Он делает это интуитивно, и его инстинкт – это невмешательство", – сказал еще один сенатор от Республиканской партии, пожелавший остаться анонимным.

Как сообщал OBOZ.UA, политический аналитик, публицист Виталий Портников считает, что возвращение Трампа в кресло президента ничего не изменит в плане мира, а вот Третья мировая война между великими державами возможна.