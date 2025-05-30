Точно и метко: на восточном направлении артиллеристы уничтожили пушки и бронетехнику оккупантов. Видео

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила уничтожили на восточном направлении фронта пушки, склад с боекомплектом и бронетехнику российских оккупантов. Работу выполнили с ювелирной точностью.

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Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Работу украинских пушкарей показали на видео.

Украинские "боги войны" с помощью точных координат нанесли удар по вражеской технике и уничтожили на позиции пушку Д-20.

"Также в ходе ювелирной работы артиллеристы уничтожили еще несколько пушек, склад с боекомплектом и бронетехнику", – говорится в сообщении.

А на кадрах видно, как артиллеристы точными ударами один за другим уничтожают, вражеские пушки, склад с боекомплектом, боевую машину пехоты. Им также помог FPV-дрон.

"Один выстрел – минус пушка. Один залп – минус вражеская техника. Это работает украинская артиллерия. Точно и метко. Боевая работа наших пушкарей продолжается 24/7", – отметили в бригаде.

Сейчас артиллеристы 43-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Тараса Трясила защищают Украину на всех ключевых направлениях фронта. Они оснащены самыми мощными пушками ВСУ: 2С7 "Пион", PzH 2000, Archer.

Как сообщили в Генштабе, самым горячим направлением фронта остается Покровское направление. В четверг, 29 мая, враг здесь 39 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка. Пять боестолкновений продолжается дальше.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 341 оккупанта, 182 из них - безвозвратно. Также уничтожено 14 автомобилей, 11 мотоциклов, два миномета, три БпЛА типа Shahed и два укрытия для личного состава. Кроме этого, поврежден танк, два автомобиля и реактивная система залпового огня БМ-21 противника.

Горячо также было на Новопавловском направлении. Там враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка. Наши защитники успешно остановили 19 атак, два боестолкновения еще продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях оккупантов с начала года. Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. По его словам, с начала 2025 потери российских оккупантов составляют 194 140 человек.

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