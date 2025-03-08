Точно и мощно: в ВСУ показали, как экипаж PzH 2000 уничтожает врага. Видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины не прекращают наносить результативные потери противнику по всей линии фронта. В этот раз наши защитники продемонстрировали, как с помощью немецкой самоходной гаубицы PzH 2000 была уничтожена российская пехота и вражеский МТ-ЛБ (многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач).

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Кадры боевой работы были опубликованы в Генеральном штабе ВСУ. Операцию проводили бойцы Коммуникационного подразделения 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило.

"Точно и мощно – экипаж PzH 2000 уничтожает врага. Наша земля, наша победа", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать результаты ювелирной работы украинских бойцов, а также уничтоженную военную технику оккупантов, что значительно замедляет продвижение врага на украинской территории.

Что известно о самоходной гаубице PzH 2000

PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 – 155-мм САУ разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и принята на вооружение бундесвера осенью 1998 года. В ее распоряжении ствол длиной 8 м, автоматическая система зарядки с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов плюс современная точная система наземной навигации.

21 июня 2022 стало известно о получении Вооруженными силами Украины первых PzH 2000 с подготовленными украинскими экипажами.

Напомним, по информации Генштаба, Силы обороны за минувшие сутки снизили численность российских оккупантов на 1000 захватчиков. Также уничтожены более десятка единиц военной техники и вооружений. Общие боевые потери РФ в живой силе к утру 8 марта достигли 883 950 россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно наши защитники в Харьковской области уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и гусеничный вездеход "Витязь". Кроме того, Силы обороны отминусовали десятки вражеских автомобилей и ликвидировали новую группу оккупантов.

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