Минус тысяча оккупантов, 24 артсистемы и 3 средства ПВО: в Генштабе обновили данные по потерям армии РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Уничтожены также более десятка единиц военной техники и вооружений.

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В частности, россияне потеряли 12 ББМ и 24 артсистемы. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины уменьшили численность оккупантов на поле боя на 1000 человек. Вместе с ними общие боевые потери России в живой силе к утру 8 марта достигли 883 950 захватчиков

Потерпел враг потери также в технике и вооружениях.

Так, украинские воины ликвидировали четыре танка (всего уничтожено уже 10 268), 12 боевых бронированных машин (21 346), 24 артиллерийские системы (24 148), одну РСЗО (1 307), три средства ПВО (1099), 113 единиц автомобильной техники и автоцистерн (39 791) и три единицы специальной техники (3772).

Также потеряла российская армия 148 БПЛА оперативно-тактического уровня (28172) и 35 крылатых ракет (3120).

Неизменным пока остается количество уничтоженных вражеских самолетов (370), вертолетов (331), кораблей/катеров (28) и подлодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что враг попытался прорваться через границу в Сумской области. Силы обороны остановили российский штурм.

Также сообщалось, что на Харьковщине украинские воины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепек" и вездеход "Витязь".

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