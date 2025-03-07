Враг попытался прорваться через границу: Силы обороны остановили российский штурм в Сумской области. Видео

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" вместе с минометным расчетом Госпограничной службы и в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны отразили очередную попытку штурма оккупантов на одном из участков активных боевых действий в Сумской области. Захватчики уже пересекли украинскую границу, но были уничтожены.

Видео дня

Об этом сообщает прессслужба ГПСУ. Отмечается, что оккупанты проводили штурмовые действия с участием пехотной группы в количестве 3-х человек.

Штурмовики пересекли государственную границу Украины и пытались приблизиться к украинским позициям.

"Благодаря профессиональным действиям операторов БПЛА подразделения РУБпАК "Прайм" и минометных расчетов пограничников пехоту противника удалось уничтожить", рассказали в ГПСУ и показали соответствующее видео.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом на приграничной территории Сумщины идут тяжелые бои. Войска страны-агрессора России пытаются прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи на российской Курщине. Однако оккупанты терпят большие потери и не имеют успеха.

На днях украинский воин, участвующий в боях на Курщине, рассказал, что действия Сил обороны на этом направлении сейчас можно охарактеризовать как "маневренную оборону". Однако на некоторых участках, где разрешает ситуация, воины ВСУ пытаются вытеснять россиян и закрепляться на новых плацдармах.

Вчера руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что войска России в дальнейшем стремятся дойти до логистических дорог, ведущих из Сумщины в Суджу. Однако замысел врага был известен заранее, поэтому ВСУ удается наносить значительные потери штурмовым группам армии РФ.

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