Превратили в металлолом: на Харьковщине украинские воины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепок" и вездеход "Витязь". Видео

Украинские защитники нанесли сокрушительный удар по российской технике в Харьковской области. Под огонь пилотов РУБпАК "Феникс" попали редкие цели – тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепок" и гусеничный вездеход "Витязь".

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Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки вражеских автомобилей и ликвидировали новую группу окупантов. Об этом сообщило пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" в Telegram.

Отмечается, что в результате атаки уничтожена техника, которую Россия называла "непревзойденной" и "без аналогов".

"На Харьковщине пилоты "Феникс" подстрелили крайне редкие цели — огнеметную систему "Солнцепек" и гусеничный вездеход "Витязь". Кроме того, была поражена с десяток автомобилей и ликвидирована новая порция бегунов", – говорится в сообщении.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 209 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии России. Также ликвидировали и ранили около 1150 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, воины отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Национальной гвардии Украины продемонстрировали меткие удары по силам армии страны-агрессора РФ. В результате защитники уничтожили технику и живую силу врага.

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