'Тайфун' работает по полной: защитники Украины показали прицельное уничтожение оккупантов и их техники. Видео

Воины отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Национальной гвардии Украины продемонстрировали меткие удары по силам армии страны-агрессора РФ. В результате защитники уничтожили технику и живую силу врага.

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"Взрывное" видео 6 марта опубликовали в Telegram-канале отряда "Тайфун". На нем показаны результаты недавних боевых вылетов профессиональных операторов БПЛА и их прицельные удары по врагу, говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, в частности, видно, как нацгвардейцы наносят мощные удары с воздуха по российским оккупантам.

Военным РФ не удалось укрыться от "кармы" даже в их норах-укрытиях.

"Тайфун" работает по полной! Вместе снесем врага с нашей земли!" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении воины Вооруженных сил Украины ликвидировали САУ "Нона", военный транспорт и пехоту кафиров. Попытки захватчиков укрыться от ударов оказались тщетными – украинские штурмовики не оставили противнику никаких шансов.

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