Попытки скрыться были тщетными: на Краматорском направлении ВСУ уничтожили российскую САУ 'Нона'. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать ценную технику страны-оккупанта и личный состав его войск. В этот раз они ликвидировали российскую САУ "Нона" и пехоту врага.

Видео дня

Эффектное видео атаки было опубликовано в Telegram-канале ОСУВ "Хортица". Операция прошла на Краматорском направлении (Донецкая область). Попытки спрятаться у врага были напрасны.

"На Краматорском направлении у оккупантов минус САУ "Нона", транспорт и живая сила. Противник рассчитывал скрыть свою технику и пехоту? Напрасно", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что штурмовики бригады не оставили врагу никаких шансов. А работа по ликвидации живой силы и техники продолжается.

"Цель. Самоходная артиллерийская установка "Нона" – уничтожена. Вражеский транспорт – уничтожен. Живая сила окупантов – ликвидирована", – рассказали военные.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что видео сняли бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

Справка

Самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С" – основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск страны-агрессора. Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантовная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушнодесантных войск на поле боя.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины смогли оттеснить врага к северу от Западного в Харьковской области, что стало важным шагом к стабилизации ситуации в этом регионе. Хотя оккупанты не прекращают своих попыток удерживать плацдармы, наши войска активно противодействуют их атакам, пытаясь восстановить контроль над ситуацией.

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны ударили по тренировочному полигону врага в Херсонской области. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте. В результате ликвидировано 30 оккупантов.

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