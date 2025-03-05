Силы обороны оттеснили врага к северу от Западного в Харьковской области – DeepState

Силы обороны Украины смогли оттеснить врага к северу от Западного в Харьковской области, что стало важным шагом к стабилизации ситуации в этом регионе. Хотя оккупанты не прекращают своих попыток удерживать плацдармы, наши войска активно противодействуют их атакам, пытаясь восстановить контроль над ситуацией.

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Об этом сообщили аналитики DeepState. "Силы Обороны оттеснили врага к северу от Западного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на продолжающееся давление на образованных московитами плацдармах, Силы Обороны пытаются стабилизировать ситуацию в данном районе.

Напряженная ситуация остается у Фиголовки, где враг продолжает пытаться захватить деревню, находясь в его окрестностях.

Также идет постоянное давление на Двухлетнюю, что усложняет ситуацию в районе. Однако, несмотря на эти усилия, российские войска не могут достичь существенного прогресса по другим направлениям, в частности, у Кондрашовки и Голубовки.

"В последнее время ситуация на участке улучшается, в частности благодаря изменениям в организационной структуре. Надеемся, эта стабилизация будет иметь положительную динамику в будущем", – добавили аналитики.

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны ударили по тренировочному полигону врага в Херсонской области. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте. В результате ликвидировано 30 оккупантов.

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