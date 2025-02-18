Точно цель: в ВМС показали ювелирное уничтожение наблюдательного пункта врага на левом берегу Днепра. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков на оккупированной Россией юге Украины. Недавно они ликвидировали наблюдательный пункт россиян на левобережье Днепра.

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Уничтожена радиолокационная станция врага, которую тот разместил на верхнем этаже в здании уничтоженной Каховской ГЭС, "ослепление" захватчиков было выполнено с ювелирной точностью. Как отработали защитники, показали в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Как уточнили в ВМС, виртуозное поражение произвели операторы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

"Ювелирное уничтожение наблюдательного пункта противника на левом берегу Днепра", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как украинский FPV-дрон залетает в окно верхнего этажа здания Каховской ГЭС, где в помещении оккупанты разместили радиолокационную станцию. В результате прямого попадания она была уничтожена.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. В бой бросали как бронетехнику, так и большие группы пехоты. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

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