Точно в цель: бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении. Видео

Воины Сил специальных операций уменьшили количество техники оккупантов на Донецком направлении. Ударами дронов защитники сожгли три вражеских танка.

Эти моменты попали на видео. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале ССО (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хорошие новости с передовой – благодаря ССО у россиян стало меньше танков", – говорится в подписи к ролику.

Отмечается, что российская бронетехника, которая либо пряталась в лесу, либо стояла на открытом пространстве в поле, в ходе разведывательных действий обнаружили операторы 73-го центра ССО.

Видео дня

Экипажи ударных беспилотных авиационных комплексов сработали мастерски и точными ударами отминусовали три танка врага.

Также во время поражения была уничтожена и другая техника оккупантов на фронте в Донецкой области.

"Как это было – смотрите в видео. И не забывайте поддерживать лучших и верить в нашу победу!" – призвали бойцы ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ССО показали уничтожение техники и полевого слада оккупанов на Запорожском направлении. Тогда враг недосчитался пяти ББМ и двух грузовиков, а также, по-видимому, живой силы.

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