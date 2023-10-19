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Точно в цель: бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
240
Точно в цель: бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении. Видео

Воины Сил специальных операций уменьшили количество техники оккупантов на Донецком направлении. Ударами дронов защитники сожгли три вражеских танка.

Эти моменты попали на видео. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале ССО (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хорошие новости с передовой – благодаря ССО у россиян стало меньше танков", – говорится в подписи к ролику.

Точно в цель: бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении. Видео

Отмечается, что российская бронетехника, которая либо пряталась в лесу, либо стояла на открытом пространстве в поле, в ходе разведывательных действий обнаружили операторы 73-го центра ССО.

Точно в цель: бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении. Видео
Видео дня

Экипажи ударных беспилотных авиационных комплексов сработали мастерски и точными ударами отминусовали три танка врага.

Точно в цель: бойцы ССО уничтожили три танка оккупантов на Донецком направлении. Видео

Также во время поражения была уничтожена и другая техника оккупантов на фронте в Донецкой области.

"Как это было – смотрите в видео. И не забывайте поддерживать лучших и верить в нашу победу!" – призвали бойцы ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ССО показали уничтожение техники и полевого слада оккупанов на Запорожском направлении. Тогда враг недосчитался пяти ББМ и двух грузовиков, а также, по-видимому, живой силы.

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