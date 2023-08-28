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Точно в цель: ВСУ отработали по врагу из систем РСЗО в районе Работино и Новопрокоповки. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
2,1 т.
Огонь по противнику

Силы обороны Украины показали яркое видео, снятое на юге страны в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. На этом участке фронта продолжается контрнаступление и активное уничтожение противника.

Видео дня

Видео изданию OBOZREVATEL передали защитники Украины. Воины показали, как наша реактивная система залпового огня отправляла "подарки" оккупантам (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Система РСЗО на вооружении Сил обороны Украины
Подготовка к выезду на позицию

На ролике видно, что наши артиллеристы подписали снаряды, которые нанесли удары по врагу. На одном из них написано "Слава Украине", на другом – "Слава полку Азов".

Подписанные снаряды к РСЗО
Установка выехала в поле, чтобы ударить по ВС РФ

Стрельба была эффективной. Украинский дрон, который наблюдал за операцией, зафиксировал эффектные попадания по вражеским целям. Над местами прилетов поднялись столбы дыма.

Бавовна
Работино и Новопрокоповка на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– В Министерстве обороны Украины 28 августа подтвердили освобождение населенного пункта Работино. Украинские военнослужащие закрепляются на занятых позициях и продолжают продвижение, заявила замминистра Анна Маляр.

– В ходе контрнаступления на юге наши защитники вынуждены преодолевать многоэшелонированную оборону российских оккупантов. На некоторых участках фронта военные насчитали до 10 тысяч минно-взрывных заграждений.

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