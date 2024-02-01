Точный прилет: в Сухопутных войсках показали, как уничтожают оккупантов в окопах. Видео

Украинские защитники продолжают зачищать украинскую землю от присутствия российских оккупантов. Силы обороны уничтожают русских захватчиков везде – в лесу, постройках и даже в окопах.

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В Сухопутных войсках показали, как проходит этот процесс. Соответствующее видео опубликовала 63 отдельная механизированная бригада ВСУ.

На кадрах видно, как наши защитники уничтожают врага прямо в окопах, отправляя туда "подарки" в виде боеприпасов.

Одна из таких ликвидаций захватчиков была проведена бойцами Сухопутных войск.

"Русня, что с мармызой? Точный прилет к вражескому окопа от пилотов дронов отдельного стрелкового батальона, приданного в 63 бригады", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате были уничтожены вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны ВСУ эпически разгромили колонну российской бронетехники под Новомихайловкой в Донецкой области. Кремлевские "военкоры" потребовали "экстренных мер", заявив, что им "горько смотреть", как командование РФ бросает на штурм оккупантов без прикрытия с неба.

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