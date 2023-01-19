Только орудий натовского образца нужно не менее 600: полковник Баранов назвал оружие, которое нужно ВСУ для победы

У Украины оружия натовского образца больше, чем в некоторых странах НАТО. Но для перелома в войне нужны дальнобойные системы, минометы и снаряды разных калибров.

Видео дня

Полковник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины Сергей Баранов рассказал о том, каким вооружением владеет украинская артиллерия и что нужно для получения преимущества над врагом в этой войне.

Он отметил, несмотря на то, что основную часть поражений осуществляют наши реактивные системы залпового огня, уже сегодня ключевое значение имеют ракетно-артиллерийские системы, переданные Украине от западных партнеров. Благодаря им на отдельных направлениях нам удалось совершить столь мощный "огневой кулак", и армия страны-агрессора просто не может вести эффективную борьбу.

"Если говорить простыми словами, то благодаря вооружению, которое мы получаем, враг не может подойти к нам близко и занимает позиции на расстоянии максимальной дальности своей стрельбы, которая получает только по нашим передовым позициям. Поэтому к нашему дальнобойному оружию, как, например, HIMARS , он просто не может "дотянуться", пояснил – полковник.

HIMARS

Сегодня на вооружении Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины уже есть определенное количество высокоточного оружия натовского образца. У Украины даже больше образцов такого вооружения, чем некоторые страны НАТО.

В частности, это немецкие артиллерийские самоходные установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) и MARS II.

MARS II

MARS II это американские прицепные гаубицы M777 (Lightweight Towed Howitze), самоходные гаубицы M109, а также знаменитые реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и M270 MLRS; это французские TRF1 и LRU; это итальянские прицепные самоподвижные гаубицы FH70.

Panzerhaubitze

Panzerhaubitze2000

FH70

Для понимания мощности и эффективности такого оружия полковник привел несколько примеров.

Так, известная РСЗО HIMARS бьет на расстояние до 90 км, САУ PzH 2000 – до 40 км, гаубица M777 – до 30 км, гаубица M109 – до 25 км, французские TRF1 и итальянские FH70 – до 30 км.

Безусловно, Украина обязана странам-партнерам, оказывающим помощь военной техникой, вооружением и боеприпасами. Это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Словакия, Чехия и все другие неравнодушные страны.

Однако интенсивность этой войны и возможные сценарии новых наступлений врага требуют значительного увеличения количества вооружения, которое есть сегодня в украинских Ракетных войсках и артиллерии.

Оружие для перелома в войне

Пока процесс перевооружения продолжается, но впереди еще очень много работы. Война – это соревнование выдержки и профессионализма. И, несмотря на существенную помощь наших международных партнеров, украинский артиллерист ведет войну преимущественно оружием советских калибров, отметил полковник.

"По нашим подсчетам, для возможности эффективно бороться с врагом нашим войскам еще нужно не менее 600 орудий натовского калибра – 105 мм и 155 мм", – подчеркнул Сергей Баранов.