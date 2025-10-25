'Только совместными усилиями можем остановить врага': Сирский обсудил с начальником Генштаба Чехии потребности ВСУ и планы сотрудничества

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Чешской Республики генералом Карелом Ржегкой. В ходе диалога военные обсудили потребности наших защитников и двустороннее сотрудничество.

Об этом главком сообщил на своей Facebook-странице в субботу, 25 октября. Отдельно он поблагодарил Чехию за всестороннюю поддержку Украины.

"Имел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Чешской Республики генералом Карелом Ржегкой. Прежде всего поблагодарил Чешской Республике за политическую, финансовую и военную помощь Украине", – говорится в сообщении.

Чехия всячески поддерживает Украину

Также Сирский выразил благодарность за вклад в деятельность пяти коалиций по развитию возможностей Вооруженных Сил Украины и за новый пакет чешской военной помощи, объявленный во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Во время разговора стороны обсудили потребности украинских войск и совместные планы двустороннего военного сотрудничества для укрепления безопасности обоих государств и региона Европы.

Генерал убежден, что с помощью партнеров войну можно закончить справедливо.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить врага и отстоять справедливость", – написал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, недавно инициатива Чехии под названием "Подарок Путину", всего за один день собрала необходимую сумму для изготовления украинской крылатой ракеты с плоской траекторией полета Flamingo. На счет кампании поступило более 12,5 млн чешских крон, то есть около $600 тыс. Взносы сделали более 8 тысяч человек.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее подчеркивал, что российский диктатор Владимир Путин не желает окончания войны и смеется над предложениями о прекращении огня. Чешский политик подчеркнул, что Украине нужно срочно предоставить боеприпасы и ПВО, иначе начнется кризис во всей Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!