Том Купер: Украине нужны системы связи, артиллерия и снаряды, прекратите разговоры о F-16

Военный аналитик Том Купер считает, что Украине для победы в войне со страной-агрессором Россией, в первую очередь, нужны системы связи, артиллерия и снаряды. Он заявил, что нужно прекратить разговоры об истребителях F-16.

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Об этом Купер написал в своем блоге. Он назвал главной проблемой то, что как и месяц назад Украина продолжает оставаться слишком зависимой от западной помощи.

"А Запад – то есть США, НАТО и ЕС – до сих пор не способен постичь настоящий масштаб этой войны, а также они все еще боятся Путина. И поэтому начинается "о, да, поставки оружия важны, но давайте не раздражать того сумасшедшего в кремле" и, соответственно, "вот вам пять "Леопардов" и еще три пулемета, но считайте, украинцы, не используйте их некорректно". И потому мы до сих пор можем слышать еще большие идиотизмы типа "а чего это американские налогоплательщики должны давать деньги коррумпированному режиму того еврея, живущего в роскоши" или требования "и вырубайте им Старлинк" или бубнение о "красных линиях" или что "с путином" нужно договариваться". А еще – и это особенно впечатляет – такие ф*гни можно услышать от представителей всего политического спектра", – пишет Купер.

По его словам, кровавый диктатор далеко не глуп и он знает, что нарушил Устав ООН, а армия нарушает все статьи Женевской конвенции и совершает все возможные зверства и преступления каждый день во время своего пребывания в Украине.

"Он может не до конца осознавать, насколько разрушил свою армию, но продолжает настаивать на немедленной капитуляции Украины и толкает своих генералов к "великому наступлению". Если кто-то все еще считает, что с таким человеком можно о чем-то договориться, то прошу очень – езжайте в Москву, ведите переговоры и – вишенка на торте – побуждайте пути уважать договоренности", – отметил аналитик.

Поставки сверхзвуковых истребителей Купер назвал бессмысленным. Он заявил, что украинские силы нуждаются в другом вооружении.

"А) системы связи, которую не контролирует олигарх, разделяющая идеологию своего лучшего другана (ну, о том, что демократию нужно заменить на частную диктатуру или по крайней мере порядок, когда с богатых не берут налогов); б) артиллерии; в) огромный тоннаж снарядов для этой артиллерии; г) так же тонны тяжелого пехотного вооружения как минометы или АГСы (и очень много боеприпасов для них). Плюс больше систем ПВО", –перечислил Купер.

Аналитик подчеркнул, что ВС РФ "давят массой" – массой артиллерии, бронемашин и массой нетренированной пехоты.

"И никто другой, но сам путин, свел всю войну к самому простому общему знаменателю: "либо вы уничтожите всю мою армию, либо сдавайтесь" – и это остается неизменным с апреля 2022 года. Уже десять длинных и кровавых месяцев. Соответственно другого выхода нет: надо убить всю его армию. А единственным эффективным методом такого уничтожения является огневая мощность – буквально тоннаж взрывчатки, которую можно бросить на головы ВС РФ", – заявил эксперт.

Он отметил, что нет другого способа доставить необходимую массу взрывчатки. Поэтому речь может идти только об артиллерии.

"Артиллерия нужна, чтобы разгромить русскую артиллерию, танки и другие бронесредства и всю массу пехоты. И все это нужно сделать пока ВС РФ не навредили украинцам в ответ – особенно, если ВСУ еще собираются наступать. А боящимся реакции Путина следует напомнить, что артиллерия значительно дешевле самолетов и поэтому ее можно купить больше, а символических угроз будет меньше", – заявил аналитик.

Также он отметил, что альтернативный метод – передать ВСУ достаточно минометов и АГС.

"Они, знаете, еще дешевле артиллерии и то, что их передали, вообще никто не заметит. И их легко изготовить в необходимых количествах – и боеприпасы к ним тоже. Однако, через 12 месяцев после (повторного) начала войны западная индустрия не может производить тяжелое вооружение и боезапас к нему в необходимом количестве и должны покупать все это, например, у Пакистана, который поддерживает Талибан и является союзником Китая, и других подобных "источников". Этому нужно найти более быструю и более дешевую альтернативу. Тяжелое оружие для пехоты – лучший вариант", – заявил Купер.

По его словам, надежная система связи нужна не только, чтобы больше не зависеть от взлетевшего с катушек мегаломана, а чтобы обеспечивать раннее уведомление и координировать усилия ВСУ на всех уровнях, пока ПВО выполняет двойную функцию, защищая гражданскую и критическую инфраструктуру в тылу и солдат на фронте.

"Дайте все это украинцам – и то уже сейчас, а не "в течение 6-9 месяцев" – и они, без малейшего сомнения, разгромят ВС РФ и закончат войну. Это точно самый быстрый способ", – резюмировал Купер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Купер считает, что новое наступление оккупационной российской армии на Украину уже началось, в частности на востоке. Украинские топ-чиновники уже некоторое время предупреждают, что Россия готовится к новым атакам и они якобы могут начаться к 24 февраля – годовщине полномасштабного вторжения.