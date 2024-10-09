Топ-генерал США составил список оружия, которое помогло бы Украине эффективнее противостоять РФ

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которыми владеют Соединенные Штаты и которые могли бы помочь Украине в ее борьбе с агрессией России. Речь идет о тех видах оружия и оборудования, которые нашей стране еще не предоставили.

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Об этом пишет CNN. Среди них были ракеты класса "воздух-земля" и защищенная сеть связи, которую использует НАТО.

Каволи очертил перечень вооружений США, которые могли бы помочь украинской армии воевать более эффективно, в дополнение к секретному докладу о стратегии администрации Байдена касательно Украины. Этот документ был передан Конгрессу США в начале сентября.

В список вошли AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета воздушного базирования, и система связи, известная как Link 16 – сеть обмена данными, используемая США и НАТО. Она может обеспечить бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для управления и контроля ПВО и ПРО.

Украина неоднократно делала запросы на получение этих ракет и системы связи, говорит источник СМИ.

"В списке Каволи речь не идет о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, имели бы ценность. Но официальные лица США ранее выражали обеспокоенность по поводу того, что секретные американские технологии могут попасть в руки России, что, по словам один источник, вероятно, связано с задержкой с системой Link 16. Запускаемые с истребителей ракеты класса "воздух-поверхность" могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня преимущества в воздухе", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, американский генерал-лейтенант Дуглас Лют, который ранее был послом США в НАТО, призвал Вашингтон поставить в приоритет передачу Украине дальнобойного оружия. Так было сделано с ракетами для систем противовоздушной обороны.

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