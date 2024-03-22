'Топливо является основным инструментом ведения войны': у Зеленского отреагировали на слухи, что США просили Украину не бить по российским НПЗ

В Офисе президента возражают слухи о том, что США просили остановить удары по российским НПЗ. Там подчеркнули, что после двух лет полномасштабной войны Украине никто не будет диктовать, как вести боевые действия.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Дождь". В частности, он назвал эту информацию "фиктивной".

"Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", – сказал Подоляк.

Напомним, что ранее об этом писало издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. В статье говорилось, что США опасаются, что удары беспилотников по этим объектам могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать соответствующие меры Москвы. По данным издания, Вашингтон передал это предупреждение чиновникам Службы безопасности и Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что серия атак украинских БПЛА на НПЗ России могли серьезно подорвать их мощности. В частности, могли быть выведены из строя до 11% общих мощностей РФ.

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