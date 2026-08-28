«Трагедия в Вишневом не стала уроком»: премьер Корецкий пообещал наказать виновных в сегодняшних взрывах в Киевской области

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил 28 августа, что правоохранительные органы должны строго наказать всех виновных в сегодняшних взрывах в Бучанском районе Киевской области. По его словам, после попадания возник пожар, который сопровождался последующей детонацией.

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Корецкий сообщил, что получил доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС о сложившейся ситуации. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы.

По словам Корецкого, трассу Киев–Чоп временно перекрыли. Экстренные службы принимают необходимые меры для защиты и спасения людей, а при необходимости будут проводить их эвакуацию.

Премьер отметил, что к ликвидации последствий атаки привлечены все необходимые силы и средства. В то же время он заявил, что ситуация напоминает трагедию в Вишневом, которая, по его мнению, не стала должным уроком.

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"На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", – заявил Корецкий.

Премьер ожидает от правоохранительных органов "мгновенной и жесткой реакции". Он также подчеркнул, что к работе привлечены полицейские, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы.

Напомним, после вражеского удара в Бучанском районе начался пожар, а впоследствии произошла детонация. Других подробностей о количестве пострадавших или масштабах разрушений в сообщении Корецкого не приводится.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автодороги М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, более 50 домов уничтожено, а ещё больше – повреждено в результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 6 июля по городу Вишневое Киевской области. Из-за обстрела, унесшего жизни 8 человек, некоторые улицы превратились в сплошное пепелище.

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