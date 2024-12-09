Трамп должен разместить в Украине неядерный стратегический Tomahawk: интервью с Дмитрием Жмайло

Главный партнер Украины – Соединенные Штаты – должен кардинально изменить принцип, который применяет в войне в Украине: главное – не дать нашей стране проиграть. Новая администрация Белого дома должна принять сильное политическое решение о поддержке Украины в таком объеме, чтобы победить. Одной из составляющих такой новой политики может стать размещение в Украине неядерных стратегических ракет среднего радиуса действия Tomahawk – в частности, в качестве ответа на удар России по Днепру ракетой подобного класса, "Орешником".

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Деоккупация Крыма является технически более легкой задачей, чем освобождение оккупированного Донбасса. Первое условие для этого – превратить этот полуостров для врага в остров, то есть отрезать все пути снабжения вражеской группировки. Впрочем, это дело долгосрочной перспективы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что переломным моментом в войне должна стать декларация Соединенных Штатов, что победа Украины является их стратегической целью. Он также заявил, что ни одна система вооружений не является решающим фактором. Соглашаетесь ли вы с таким выводом?

– Я полностью согласен с генералом Ходжесом, потому что самой большой ошибкой администрации Байдена был принцип, который применялся для поддержки нашего государства, – управление рисками эскалации. Абсолютно ошибочный подход, заключавшийся не в том, чтобы добиться победы Украины, проигрыша России, а исключительно в том, чтобы не произошло поражения нашего государства.

Последняя номинация Трампа на должность спецпредставителя США по России и Украине Кита Келлога очень показательна. Он ярый критик этой политики. Это он в 2023 году критиковал Конгресс за непоследовательность поддержки Украины, которая не успокаивала Путина, а, наоборот, усиливала его аппетиты и давала время, чтобы накопить новые силы, резервы и просто продолжать агрессию, несмотря на потери.

Итак, в этом заключалась величайшая ошибка. Можем вспомнить самые кризисные моменты, как то полугодовая задержка помощи от США, когда мы просили у всего мира противовоздушную оборону и весь мир едва наскреб пять систем, причем две из которых обеспечила Германия. Но представьте себе: весь демократический мир ищет для Украины пять систем, и все это сопровождается героической информационной кампанией.

Так же тяжело по всему миру мы собирали F-16. Нам пообещали 85 машин до 2028 года. В то же время Румыния подписывает с американцами контракт на поставку в ближайшие годы более современных истребителей F-35.

То есть все это назревшие вопросы. Когда полгода не было помощи, все это оружие было в Европе. Поэтому возникает вопрос: почему оно не предоставлялось Силам обороны, когда мы были в более сильной позиции и российский оккупационный контингент на наших землях был в несколько раз меньше? Сейчас оккупационная армия планирует дойти до 600 тысяч, а начинали они с 150 тысяч.

Поэтому изменение основополагающего принципа и подхода, изменение глобальной цели и задач той помощи, которую оказывают нашему государству, – это то, за что воюет наша дипломатия: чтобы Вашингтон делал ставку именно на нашу победу.

– Можно ли сегодня назвать определенные виды вооружений или конкретные вооружения, которые стали бы game-changing weapons – оружием, которое переломит ход войны?

– На самом деле нет такого оружия, нет панацеи. Здесь вопрос выхода за рамки и предоставления нам более современных вооружений. Здесь важна дальнобойность. Чтобы нам и далее поставляли ATACMS, Storm Shadow и Scalp, чтобы мы могли хотя бы на этом этапе уменьшить давление на нашу курскую группировку. Также очень важны противопехотные мины, чтобы ставить заграждения против "ползучих" наступлений россиян. То есть любая линейка очень важна, как и усиление нашей ПВО, причем постоянное, потому что давление с неба достаточно большое.

А если говорить, что может быть шагом вперед, это было озвучено в Плане победы Украины, который был представлен президентом Зеленским. Это размещение стратегического неядерного вооружения. Речь идет о ракетах Tomahawk и Strike Missile Tomahawk с соответствующим согласованием всех целей, составляющих основу российского военно-промышленного комплекса.

Потому что непрекращение боевых действий – а сейчас хотят просто прекращения огня – возможно, только если на территории Украины будет сила, которая будет способна противостоять Российской Федерации. Следовательно, этот трек, этот вызов предстал перед нашей дипломатией, особенно после удара Путина "Орешником", с которым мы будем работать с новой администрацией Трампа.

– Считаете ли вы, что сегодня актуальным стал вопрос восстановления ядерного статуса Украины?

– О ядерном статусе Украины речь не идет. На самом деле сейчас не нужно с этим заигрывать. Речь идет о неядерном стратегическом вооружении. Системы, которые я назвал, – баллистические ракеты среднего радиуса действия. Так же, как и "Орешник", который прилетел без ядерного заряда, среднего радиуса действия. Он может лететь гораздо дальше, на 5-6 тысяч километров, хотя запускали его с расстояния в 600 километров от территории Украины.

Итак, все, что неядерно, точно можно предоставить Украине. Здесь вопрос только политический. Потому что если можно сбивать ракеты над небом Израиля, если этим Tomahawk можно бить по йеменскому хуситу в тапках, который просто воюет с легким стрелковым оружием на мопеде без всякой амуниции, то им точно можно бить по террористам, которые рвутся не только в Украину, а хотят пройти в Европу и угрожать всему свободному миру.

– Последний вопрос – относительно Крыма. Тот же генерал Ходжес придерживается мнения, что именно Крым является залогом победы Украины в войне. Вспомним активизацию врага на юге материковой части Украины. Считаете ли вы, что более мощные удары по военным объектам России в Крыму могут снизить вероятность наступления врага на юге?

– Сейчас на юге у врага нет сил для того, чтобы наступать на город Запорожье или совершить большой прорыв фронта. То, что они будут постоянно давить и улучшать свое тактическое положение, – это факт. То, что они накапливают силы и резервы, – тоже однозначно факт. Но где они их применят? Попробуют ли форсировать Днепр, захватывать острова или бросят их на Покровское направление? Это вопрос исключительно к самим россиянам.

И то, что эта тема запускается в информационное пространство, также является элементом российской ИПСО.

Если будет изменение политики Вашингтона, если мы сможем улучшить вопрос с мобилизацией и рекрутингом, – и таких "если" много, – если у нас будет большая сила, чем сейчас, потому что сейчас нам трудно остановить даже это ползучее продвижение россиян, то да. Операция по освобождению Крыма технически выглядит более простой, если действовать именно военным путем, чем освобождение оккупированных территорий Донбасса, Луганской области и других регионов.

Потому что Крым – это, в сущности, остров. Учитывая нашу дальнобойность, нужно перерезать все логистические маршруты и пути снабжения. Об этом, в частности, говорил и генерал Буданов, о возможностях и перспективах такой операции. Поэтому эти слова точно имеют под собой основание. Но, к сожалению, пока это долгосрочная перспектива.