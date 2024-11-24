Трамп нервирует Путина: оппозиционерка назвала причину беспокойства Кремля

Избранный президент США Дональд Трамп может создать для России колоссальные экономические проблемы, из-за чего возможности для ведения войны у страны-агрессора резко сократятся. Трамп для Кремля – "непонятный сильный игрок", и эта неопределенность нервирует.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. "Трамп, в первую очередь, будет делать ставку на экономическое ослабление России", – предположила она.

"Если действительно речь будет идти об увеличении добычи нефти (в США, – Ред.) и таким образом мировая цена на нефть упадет, то те экономические проблемы, которые сегодня есть у России, усугубятся кратно. У Путина резко сократится экономическая возможность ведения войны. И это вынудит его так или иначе о чем-то договариваться", – убеждена оппозиционерка.

Отвечая на вопрос, кем сегодня Трамп является для Кремля – другом, врагом, соперником, союзником, – Курносова сказала: "Сегодня Трамп для Путина – непонятный сильный игрок. Путин плохо понимает, как будет играть Трамп, в какую сторону и чего от него ожидать. И это его нервирует".

Оппозиционерка также добавила, что Украина может использовать операцию ВСУ в Курской области как козырь, поскольку для Кремля потеря контроля над частью территории РФ является намного более критичной, чем потеря контроля над временно оккупированными территориями Украины.

Читайте также полную версию интервью: "Кремль готовится к остановке войны по линии соприкосновения: интервью с Курносовой".

Как писал OBOZ.UA, британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд допустил, что Дональд Трамп может принять решение о передаче Украине ядерного оружия. По мнению эксперта, это может стать мощным сдерживающим фактором от дальнейшей агрессии России против нашего государства.