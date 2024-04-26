Трамп отдыхает: глава МИД Польши рассказал, как можно завершить войну за 5 минут

Российский диктатор Владимир Путин может закончить войну в Украине через пять минут одним телефонным звонком министру обороны России Сергею Шойгу о том, что он выводит войска. А вот наше государство так легко этого сделать не может.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет RMF24. Таким образом чиновник ответил на вопросы депутатов Сейма, есть ли у Польши сценарии разрешения конфликта в Украине.

"Да, есть. Восстановление международно признанных границ Украины согласно так называемой мирной формуле президента Украины Владимира Зеленского", – отметил он.

Министр добавил, что Путин мог бы завершить эту войну через пять минут.

"К сожалению, одним телефонным звонком Украина не может закончить это, это большая разница", – сказал Сикорский.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы президенту России Владимиру Путину оккупированные территории.

Как сообщал OBOZ.UA, Сикорский подверг критике президента Анджея Дуду за его слова о том, что страна готова будет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Министр напомнил, что в Польше за внешнюю политику отвечает правительство. Он подчеркнул, что никто не уполномочил Дуду публично говорить о программе размещения ядерного оружия.

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