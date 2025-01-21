'Трамп предсказуем в своей непредсказуемости': Черногор оценил вероятность завершения войны без учета интересов агрессора

Президент США Дональд Трамп "предсказуем в своей непредсказуемости". Поэтому, если российский диктатор Владимир Путин и дальше будет вести себя как хищник в международной политике, то это может очень не понравиться главе Белого дома. При таком "раскладе" велика вероятность того, что война в Украине завершится справедливым миром.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор. Он оценил возможность завершения войны без учета интересов агрессора.

Аналитик объяснил, что имел в виду Путин, заявляя, что он не возражает против переговоров о мире, но для окончания войны нужно "устранить главную причину конфликта".

"Я думаю, что это не только о вступлении Украины в НАТО. Это вообще о том, что Украина должна стать пророссийской марионеткой, в лучшем случае, пророссийским государством, а в идеале, видимо, вообще, чтобы она исчезла. И Россия просто распространила свой влияние на все постсоветское пространство НАТО отодвинуло свои границы на начало 90-х, на рубеже начала 90-х. озвучивает, как свое видение ситуации безопасности в регионе", – пояснил Ярослав Черногор.

Он подчеркнул, что все заявления Кремля о якобы готовности к диалогу действительно направлены на то, чтобы ослабить санкционное и политическое давление на Россию.

"Озвучиваются эти тезисы именно с целью, чтобы уменьшить экономическое и политическое давление на Россию, по максимуму снять санкции и чтобы путинский режим мог делать все, что он захочет без каких-либо последствий для себя", – отметил Черногор.

Однако шанс на то, что все завершится не так, как планирует Путин, все же есть. И он кроется в самой непредсказуемости Трампа.

"Мы должны понимать, что Трамп, конечно, непредсказуем. Но, скорее, стоит сказать, что он предсказуем в своей непредсказуемости. И если Путин будет продолжать вести себя как хищник в международной политике, то не факт, что Трампу это понравится и он не выступит еще большим хищником в этой ситуации", – считает Черногор.

И если эти "два хищника" будут ссориться между собой, то в таком случае Трамп не будет идти на встречу Москве, а сделает все, чтобы максимально ослабить Россию и война закончилась без учета интересов агрессора.

"Но, к сожалению, ничего точного на сегодняшний день мы не можем прогнозировать, потому что мало информации для того, чтобы это был полноценный анализ", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, схожее мнение высказал и дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Огрызко. Он считает, что Дональд Трамп является шансом для Украины.

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