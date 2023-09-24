Травмировано 55 человек: в Кременчуге рассказали о результатах вражеского обстрела

В результате российского ракетного удара по Кременчугу 22 сентября количество травмированных возросло до 55 человек. Среди них шесть пострадавших – дети.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий. 19 человек находятся на стационарном лечении в городских больницах, среди них один ребенок.

Состояние большинства пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Мелецкий также отметил, что городской совет Кременчуга предоставит материальную помощь всем пострадавшим. Так, люди, которые были госпитализированы, получат по 25 тысяч гривен каждый. Те, кто получил легкие травмы и получают амбулаторное лечение, получат по 10 тысяч гривен.

Также мэр города в очередной раз подчеркнул, чтобы жители не игнорировали воздушную тревогу и спускались в укрытие.

"Большинство пострадавших чувствуют себя удовлетворительно, первый шок прошел и настроение стало лучше: теперь каждый пытается анализировать, что же случилось с ним в тот момент. Главный вывод: воздушных тревог нельзя игнорировать, надо сразу покинуть улицы и идти в укрытие. Он этого действительно зависит жизнь", – написал Мелецкий.

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Напомним, что вечером пятницы, 22 сентября, российские террористы нанесли новый удар по Кременчугу на Полтавщине. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, также десятки людей пострадали.

Ранее сообщалось, что в годовщину удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, когда погибли 22 человека, армия России снова атаковала регион ракетами. В Полтавской ОВА сообщили о прилете в дачный кооператив, предварительно, жертв нет.