'Требования Путина по Украине – это примерно то же, что требования Гитлера': Курносова пояснила, на какие уступки готов пойти диктатор

Несмотря на активные усилия новой администрации США добиться мира или как минимум прекращения боевых действий в Украине, страна-агрессор Россия не демонстрирует никакой готовности к компромиссу. Официальные заявления Кремля по-прежнему не отличаются от ультиматумов: передача четырех областей Украины под контроль РФ, сокращение украинской армии и так далее. В последние недели глава Белого дома Дональд Трамп оказывает колоссальное политическое давление на руководство нашей страны, вынуждая его пойти на уступки.

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Рано или поздно Трамп будет вынужден говорить об уступках также и с Москвой. На что будет готов пойти кремлевский диктатор Владимир Путин – то ли под давлением авторитета Трампа, то ли отвечая на его явную симпатию по отношению к нему? Будет ли готов Кремль как минимум прекратить огонь? А отказаться от требования о четырех областях? И какие в целом перспективы подписания какого бы то ни было мирного соглашения?

Своим мнением по этим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Сегодня, наверное, главный вопрос состоит в том, на что будет готов пойти Путин, чтобы прекратить эту войну. Трамп начал с колоссального давления на Украину, но по логике вещей далее он должен будет надавить и на Россию, чтобы та как минимум прекратила боевые действия. Считаете ли вы, что в принципе это возможно?

– В принципе это, конечно, возможно, но, на мой взгляд, Путин не готов отказаться примерно ни от чего. То, о чем они заявляют в последнее время, – это опять четыре области Украины, которые они включили в конституцию, и прочие маразматические идеи – сокращение армии, защита русского языка и далее по списку.

При этом мы прекрасно понимаем, что, например, любые ограничения по армии и по вооружению – это примерно то же самое, что требовал Гитлер, отрезая кусок Чехословакии. Стоит понимать, что любая попытка заключить соглашение на этих условиях будет заканчиваться одинаково. Потому что террористический характер путинского режима никуда не денется.

Если эта так называемая сделка будет восприниматься Путиным как своя победа, то он будет убежден, что право сильного сегодня работает в мире. И, конечно, он от этого права не откажется. Зачем же он производил столько оружия? Чтобы что? Разоружаться? Он не Горбачев и даже не Брежнев, который подписывал Хельсинкский акт (Хельсинкский акт был подписан 35 государствами, включая Советский Союз, в 1975 году и предусматривал нерушимость границ в Европе, неприменение силы и невмешательство во внутренние дела стран-подписантов. – Ред.). На мой взгляд, Путин не готов отказаться примерно ни от чего. Кроме, может быть, смягчения своих воплей по поводу "угнетения" русскоязычного населения. Может быть, это будет сформулировано как-то иначе.

Поэтому, к сожалению, все, что мы сейчас наблюдаем, действия лично Трампа и его администрации – это практически на сто процентов действия в интересах России.

– Действительно, Трамп сегодня позиционирует себя как друг Путина. За последнее время он сделал кремлевскому диктатору столько комплиментов! Возможно ли, что Путин просто ради поддержания этой "дружбы", этого благосклонного отношения к нему Трампа сможет пойти на что-то большее, чем то, о чем вы сказали – сбавить градус требований в отношении русскоязычного населения Украины?

– Да, может быть, он будет готов выдвигать какие-то другие требования по ограничению украинской армии. Но, честно говоря, я абсолютно не верю в то, что соглашение с Путиным в принципе будет выполнено, даже если оно будет заключено. Потому что мы с вами восемь лет наблюдали за тем, как выполнялись Минские соглашения, уже не говоря о Будапештском меморандуме.

Поэтому у меня нет никакого доверия к Путину. Я как человек, имеющий российское гражданство, прекрасно помню, как Путин начинал в 2000 году и как он постепенно закручивал гайки, превратив мою, конечно, не до конца демократическую страну, но все-таки которая пыталась эту саму демократию строить, в тоталитарное государство. Как я могу ему доверять?

– Считаете ли вы, что Путин ни при каких обстоятельствах не будет отказываться от требований в отношении Запорожской и Херсонской областей Украины?

– В лучшем случае речь может идти об остановке по линии разграничения. Может быть, в эту сторону Путин и будет готов подвинуться. Но опять-таки, мы же понимаем, что все эти вещи весьма шаткие.

Предположим, договорились. Каким образом будет обеспечено это прекращение огня? Мы уже наблюдали прекращение огня на протяжении восьми лет, пока конфликт был локализован на Донбассе. Если здесь не будут находиться войска европейских стран, против которых выступает Путин, то я не вижу, каким образом будет возможно проконтролировать выполнение соглашений по прекращению огня.

– Как мы успели заметить, Трамп – человек импульсивный. Предполагаете ли вы, что он может, столкнувшись с тотальным неприятием его условий Путиным, обрушить свой гнев уже на него и начать говорить с диктатором на другом языке, например, путем резкого снижения мировых цен на нефть? Считаете ли вы, что у Трампа есть достаточно рычагов влияния, чтобы усмирить Путина?

– Конечно же, рычаги у него есть. Но тут вопрос чисто психологический – как по состоянию на сегодня он воспринимает Путина и как воспринимает Зеленского и Украину вообще. К сожалению, сейчас Путин представляется ему более близким.

Путин понимает это. Он не дурак, он достаточно хитрый. Поэтому именно сейчас он сам рассыпается в комплиментах Трампу. И психологически, я боюсь, эта точка перелома не наступит.

У меня есть надежда на Европу и на то, что все-таки эта очень критическая ситуация заставит ее проснуться. Не знаю, почему Трамп этого не видит, но все остальные прекрасно понимают всю опасность Путина и его режима. Если Европа не сможет защитить себя, в том числе и в первую очередь вооружив Украину, то, сожрав Украину, Путин не остановится. Мы говорили об этом все эти три года и будем продолжать говорить, потому что это чистая правда.