Требуют постановки на 'воинский учет': оккупанты усиливают давление на жителей Луганщины

Россияне продолжают усиливать давление на жителей временно оккупированных территорий (ВОТ). Так, на Луганщине захватчики требуют от мужчин призывного возраста становиться на воинский учет.

В случае отказа, оккупанты угрожают делать это принудительно. Подробности рассказали представители движения "Отпор" в своем Telegram-канале.

"Активисты движения "Отпор" сообщают, что на оккупированной территории Луганской области с сегодняшнего дня усилился контроль над мужчинами призывного возраста", – говорится в сообщении.

РФ усиливает принудительную мобилизацию на ВОТ

В частности, на блокпостах представители оккупационных структур массово вручают предписания о необходимости стать на воинский учет. Это касается как призывников, так и мужчин в возрасте от 30 лет.

Активисты сообщают, что эти требования сопровождаются угрозами, в случае отказа или игнорирования обещают наведываться по месту жительства для принудительной постановки на учет.

"Причины таких действий связаны с попытками оккупационных властей усилить мобилизационный ресурс и компенсировать потери за счет местного населения", – отмечается в сообщении.

В движении сопротивления отметили, что подобные действия уже имели место в начале 2022 года на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины, где массовая принудительная мобилизация обернулась значительными потерями среди местных.

По их словам, РФ и в дальнейшем использует население как ресурс, заставляя воевать против таких же украинцев.

Напомним, на временно оккупированной Луганщине враг также продолжает интенсивное давление как на фронте, так и на гражданское население. Кроме постоянных обстрелов и штурмов, фиксируются новые факты принуждения студентов к участию в войне.

Как писал OBOZ.UA, ранее в плен к украинским военным попал 19-летний житель оккупированной части Донецкой области. Он рассказал, что его под угрозой уголовного преследования за "уклонение от мобилизации" оккупанты заставили подписать контракт с минобороны РФ.

