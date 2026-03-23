Требуют постановки на "воинский учет": оккупанты усиливают давление на жителей Луганщины

Катя Поплюйко
Россияне продолжают усиливать давление на жителей временно оккупированных территорий (ВОТ). Так, на Луганщине захватчики требуют от мужчин призывного возраста становиться на воинский учет.

В случае отказа, оккупанты угрожают делать это принудительно. Подробности рассказали представители движения "Отпор" в своем Telegram-канале.

"Активисты движения "Отпор" сообщают, что на оккупированной территории Луганской области с сегодняшнего дня усилился контроль над мужчинами призывного возраста", – говорится в сообщении.

РФ усиливает принудительную мобилизацию на ВОТ

В частности, на блокпостах представители оккупационных структур массово вручают предписания о необходимости стать на воинский учет. Это касается как призывников, так и мужчин в возрасте от 30 лет.

Активисты сообщают, что эти требования сопровождаются угрозами, в случае отказа или игнорирования обещают наведываться по месту жительства для принудительной постановки на учет.

"Причины таких действий связаны с попытками оккупационных властей усилить мобилизационный ресурс и компенсировать потери за счет местного населения", – отмечается в сообщении.

В движении сопротивления отметили, что подобные действия уже имели место в начале 2022 года на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины, где массовая принудительная мобилизация обернулась значительными потерями среди местных.

По их словам, РФ и в дальнейшем использует население как ресурс, заставляя воевать против таких же украинцев.

Напомним, на временно оккупированной Луганщине враг также продолжает интенсивное давление как на фронте, так и на гражданское население. Кроме постоянных обстрелов и штурмов, фиксируются новые факты принуждения студентов к участию в войне.

Как писал OBOZ.UA, ранее в плен к украинским военным попал 19-летний житель оккупированной части Донецкой области. Он рассказал, что его под угрозой уголовного преследования за "уклонение от мобилизации" оккупанты заставили подписать контракт с минобороны РФ.

