Трегубов рассказал, как Украина срывает попытки танковых прорывов России. Карта

Механизированные штурмы оккупантов сталкиваются с мощной системой украинской обороны, сочетающую инженерные заграждения и массовое применение дронов. В результате любая попытка прорыва врага попадает в зону контроля операторов БПЛА, что приводит к значительным потерям оккупантов.

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Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в интервью YouTube-каналу "Третья мировая". Он об]яснил, что российское командование могло бы рассчитывать на успех в условиях плохой погоды, но и такие моменты сейчас исключены.

Почему танковые атаки РФ обречены

Как пояснил Трегубов, украинские оборонительные рубежи организованы так, что любое наступление противника сразу попадает в зону сплошного поражения, которую круглосуточно контролируют операторы беспилотников. Именно это значительно затрудняет российским войскам попытки прорвать оборону.

"Я не знаю, почему у них столько российских танкистов одновременно захотело попасть в Вальгаллу, но у нас очень плотное инженерное заграждение и очень плотная линия дронов, очень плотная зона обстрела", – прокомментировал представитель УОС недавнее наступление россиян на Добропольском направлении.

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Он подчеркнул, что все попытки россиян проводить механизированные атаки заканчиваются для них существенными потерями. Этому способствует эффективная работа наших дронщиков, которые оперативно выявляют и уничтожают технику и живую силу противника.

Что могло бы помочь российским войскам

Трегубов также отметил, что подобные действия российских военных лишь увеличивают объем работы для украинских операторов дронов и не имеют никаких шансов на успех.

В то же время он предположил, что на других участках фронта российское командование могло рассчитывать на временное ослабление украинской обороны, чтобы попытаться прорваться вперёд и закрепиться на новых рубежах, но оценивать ситуацию за пределами собственной зоны ответственности сложно.

По словам спикера, теоретически способствовать таким планам могла бы только погода, которая временно ограничила бы возможности украинских беспилотников. Однако на направлении, за которое отвечает его группировка, подобных условий не возникало.

"Возможно, была какая-то ситуация с погодой, которая указывала на то, что дроны вообще не будут летать в этот конкретный момент. Можно попробовать. Но у нас даже для этого никаких предпосылок нет", – подытожил Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трегубов рассказывал, что Россия сосредоточила свои наступательные усилия на Лиманском направлении. По его словам, оккупанты планируют использовать его в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, несмотря на то, что армия РФ несет рекордные потери.

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