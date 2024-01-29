Тренировал Ольгу Сумскую и занимался мануальной терапией: в Киеве от ранений российской ракеты умер известный пауэрлифтер

В Киеве скончался 71-летний спортсмен по пауэрлифтингу, реабилитолог Михаил Донской. Он был ранен во время обстрела Киева 23 января, и все эти дни он находился в коме. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

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Донской был вице-чемпионом мира, дважды чемпионом Европы и чемпионом Украины среди ветеранов по бодибилдингу. Киевлянин, которого знали многие любители столичных "качалок".

Подробнее о нем читайте в материале OBOZ.UA.

Пришел утром на тренировку

В то утро, 23 января, Михаил Донской как обычно рано утром пришел в спорткомплекс "Локомотив" в Киеве. Для людей, которые много лет тренируются, 7 часов утра – нормальное время, поскольку в зале посетителей еще мало.

Однако в столице началась тревога. А вскоре одна из ракет прилетела прямо в спортивный комплекс. Михаил Донской получил ранения, его доставили в больницу. К сожалению, из комы он так и не вышел.

Для многих, кто его знал, эта новость стала потрясением. Несмотря на возраст, "Михаил Саныч" (так его называли) всегда был в отличной форме. Он много лет занимался мануальной терапией, помогал людям, был спортсменом. У него тренировалось много киевлян, некоторые из них участвовали в соревнованиях, становились чемпионами.

"Тогда понял, что возраст не имеет значения"

В 90-х киевлянин Михаил Донской уехал в Израиль, но прожил там несколько лет и вернулся в Украину. Там он как раз и научился мануальной терапии.

Как он рассказывал на одном из видео Николая Якименко в Youtube, качать и тренировать тело он начал после того, как получил двойной перелом позвоночника. Тогда врачи ему сказали, что если хочешь передвигаться, то готовь коляску, сам ты ходить не будешь.

Но через полгода Михаил встал. Сначала на костыли. Он рассказывал, что помог ему нормально двигаться вьетнамец, мануальный терапевт. После этого Михаил тоже научился этому.

Спорт всегда присутствовал в его жизни. Лет в 8 он получил первую награду, когда выиграл соревнования по бегу. Он считал: чтобы нормально жить и чувствовать себя здоровым, нужно двигаться. Необходимо поддерживать мышцы спины. Поэтому он стал качаться, тренировать все тело.

Участником соревнований по бодибилдингу первый раз он стал в 52 года. Это было в одной из стран Балтии, на соревнованиях, которые называются "Янтарный приз". Эти состязания одни из самых старых в Европе, существуют с 1936 года.

На свое первое выступление он опоздал из-за автобуса. Спортсмены его возраста уже выступили, поэтому ему пришлось соревноваться с мужчинами в возрастной категории до 30 лет. Он занял третье место. Тогда он понял, что возраст не имеет значения.

После этого Михаил становился вице-чемпионом мира, дважды чемпионом Европы и дважды чемпионом Украины по бодибилдингу среди ветеранов.

Тренировал Ольгу Сумскую

Как рассказывал сам Донской, свой первый тренировочный зал он открыл в далеком 1987 году. Это был обычный подвал в хрущевке на улице Коцюбинского в Киеве. Район "Евбаза", неподалеку находится лицей №38.

Сначала тут существовал боксерский клуб, потом его закрыли, оборудование растащили.

"Дяде Мише" он достался в разрушенном виде. Потихоньку с другом он восстановил помещение, притащил туда тренажеры. И сюда стали ходить местные подростки, молодые люди.

"Наше знакомство началось в начале лихих 90-х. Спортивный зал, которым Миша руководил, находился возле моей родной 38-й школы. Шутя мы называли его "Дзержинец" из-за вывески "Юный Дзержинец", которая была там когда-то на стене. Вместе с парой друзей я пришел в его зал одним из первых, а после меня подтянулась еще куча друзей и знакомых.

Все тренанажеры в то время были разработаны и сделаны лично Мишей. Постепенно этот зал превратился в наш второй дом. А Михаил Саныч постепенно переехал туда жить, отдавая себя нам и любимому делу на 100%. Кроме тренерской работы он занимался мануальной терапией. Мы проводили там много времени, в нашем клубе даже появился большой бильярд, кто-то подарил стол, его поставили посреди зала. Помню, как вместе с Мишей встречали Новый год. Он был настоящим киевлянином и любил наш город", – написал в Facebook Сергей Бут.

Среди клиентов Михаила была и известная актриса Ольга Сумская, в то время она жила в этом районе. Михаил очень гордился этим, на двери спортзала долго висела пожелтевшая от солнца вырезка из газеты с интервью актрисы, где она рассказывала о том, как тренируется в этом зале под руководством Михаила Донского.

Сергей Бут вспоминает, что в этом зале в свое время занимались известные дрессировщики Киевского цирка супруги Шевченко.

"После того как Миша вернулся из Израиля, зал пришлось снова восстанавливать. Ему удалось его вернуть, поэтому мы вновь стаскивали туда тренажеры. Через него прошло очень много интересных людей, там всегда была такая разновозрастная компания. Миша, несмотря на то, что был спортсмен, был очень начитанным и мог разговаривать на любую тему", – говорит нам Бут.

К сожалению, примерно шесть лет назад зал закрылся.

Михаил занимался в различных спортивных залах в районе Львовской площади, а когда переехал жить на Воздухофлотский проспект, то перешел в "Локомотив". Этот спортивный комплекс стал для него последним.