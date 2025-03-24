В бригаде НГУ "Азов" показали, как из рекрутов делают закаленных бойцов. В частности, они проходят тренировки по кроссфиту и экзамену, который покажет их готовность к службе в подразделении спецназначения.

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Об этом говорится в сообщении бригады. Там добавляют, что ты можешь быть самым умным солдатом в подразделении. Но без хорошей физической формы собратья не смогут полагаться на тебя в критические моменты битвы.

"На фотографиях - рекруты 12-й бригады "Азов" проходят тренировки по кроссфиту во время БКБП. Интенсивные физические тренировки - обязательная часть каждого курса подготовки. В финале добровольцев ждет экзамен, который покажет их готовность к службе в подразделении спецназначения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется расширить инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы в украинском войске для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и 2 бригады Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны в феврале 2025 года ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую службу в армии для украинцев от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт продлится один год. В ведомстве обнародовали алгоритм, как начать службу.

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