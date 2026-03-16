Треть российских предприятий производственной кооперации Су-34 до сих пор не находится под санкциями западных стран – ГУР

Около трети российских предприятий, входящих в производственную кооперацию истребителя-бомбардировщика Су-34, до сих пор не находятся под санкциями стран. Из-за этого они могут сохранять доступ к иностранным компонентам и технологиям, необходимым для производства военной техники.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На портале War&Sanctions в разделе "Компоненты у оружия" изображена интерактивная 3D-модель самолета.

Также есть данные о производителях ключевых систем и компонентов истребителя-бомбардировщика Су-34. Речь идет о предприятиях, которые участвуют в производстве основных узлов и оборудования самолета. Всего к производственной кооперации привлечено 79 предприятий. При этом почти треть из них не находятся под санкционными ограничениями ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди таких компаний в разведке назвали АО "Навигатор", которое производит бортовую аппаратуру радиотехнической системы ближней навигации РСБН-85В и другое оборудование навигационной системы самолета. Также речь идет об АО "Котлин-Новатор", которое занимается ремонтом антенн для бортовой радиолокационной станции, ООО "ТД "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"", которое поставляет продукцию из титановых сплавов, и АО "ОКБ Зенит" – производителя систем бортового питания.

Российский Су-34 является одним из ключевых носителей управляемых авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов. Именно эти средства российские войска активно используют для поражения наземных целей на тактической и оперативной глубине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026-2027 годах российские авиакомпании вынуждены расконсервировать старые советские и западные самолеты, чтобы компенсировать острый дефицит воздушных судов. Провал программы импортозамещения и санкции привели к тому, что вместо новых лайнеров авиация РФ делает ставку на изношенный флот и технику, выведенную из эксплуатации еще во время пандемии.

