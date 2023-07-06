Покраснела большая часть Украины: оккупанты запустили ракеты 'Калибр'

В ночь на четверг, 6 июля, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время есть угроза от запущенных врагом крылатых ракет "Калибр".

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Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Украинцев призывали быть в укрытиях до отбоя. В ОП просят не игнорировать предупреждение об опасности.

"Внимание! Юг – ракетная опасность! Возможны пуски крылатых ракет "Калибр". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – было сказано в сообщении.

Позже ракетная опасность распространилась на Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Также в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях остается угроза применения ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в среду, 5 июля, в Днепре прогремело несколько взрывов. Их было слышно в пригороде областного центра. Предварительно, ПВО отработала по БПЛА.

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