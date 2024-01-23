Три атаки с начала дня: оккупанты прицельно бьют по спасателям в Украине, есть пострадавший. Фото

Российские террористические войска прицельно атакуют украинских спасателей. Только с начала суток по сотрудникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций россияне ударили трижды: в Харькове, Никополе и Херсонской области.

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Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Отмечается, что в результате обстрелов один пожарный пострадал.

В службе уточнили, что в Харькове враг попал в пожарную часть во время ракетного удара. Здание повреждено, пострадавших, к счастью, нет.

В Херсонской области противник сбросил боеприпасы с беспилотника на спасателей, работавших на месте пожара. В результате атаки пострадал командир отделения ГСЧС. В настоящее время он находится в больнице. Также взрывом повреждена автоцистерна.

Беспилотник россиян атаковал ГСЧСников и в Никополе. Попадание пришлось на территорию пожарной части, в результате чего загорелся служебный автомобиль, а в помещении повреждены окна. Обошлось без жертв.

Напомним, в сети показали кадры героической работы спасателей ГСЧС в Харькове. Момент спасения мужчины из-под завалов разрушенной многоэтажки попал на видео. Всего в областном центре из обстрелянных российскими террористами домов спасены 27 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский назвал российские атаки на обычные жилые дома в Киеве, Харькове, Павлограде "сознательным террором". Он выразил благодарность всем, кто выполняет свою важную работу ради спасения людей.