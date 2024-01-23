'Героическая работа': появились кадры, как спасали мужчину из-под завалов многоэтажки после удара РФ. Видео

В сети показали кадры героической работы спасателей ГСЧС в Харькове. Момент спасения мужчины из-под завалов разрушенной многоэтажки попал на видео.

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Его опубликовали в Telegram ГСЧС Украины. Там отметили, что всего в областном центре из обстрелянных российскими террористами домов спасены 27 человек.

"Героическая работа спасателей", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-под завалов разрушенного дома достали мужчину, он жив. Спасенный рассказал, что там до сих пор находятся его жена и ребенок.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде "сознательным террором". Он выразил благодарность всем, кто выполняет свою важную работу ради спасения людей.

"Благодарю всех наших защитников и защитниц, работников и работниц всех экстренных служб, всех тех, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также на месте атаки в Харькове показали "унитаз несокрушимости" – знаковый предмет для российских оккупантов, уцелевший в разрушенной многоэтажке. Он завис на стене одного из самых высоких этажей, когда целый подъезд превратился в гору строительного мусора.

– В результате теракта в Харькове погибли 6 человек, еще более полусотни получили ранения. По предварительным данным, путинские террористы нанесли удары ракетами Х-22.