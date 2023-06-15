Три гаубицы 'Мста-С' оккупантов взорвались одновременно после прямых попаданий HIMARS. Видео

Украинские защитники в ходе наступления на юге ударами РСЗО HIMARS уничтожили сразу три российские гаубицы "Мста-С". Самоходные артиллерийские установки (САУ) в результате прямых попаданий взорвались одновременно.

Видео дня

Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. В своем Telegram-канале он показал видео ударов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, техника врага была уничтожена "в результате прямых попаданий ракет HIMARS и благодаря точной работе аэроразведки" близ сел Ялынское и Новопетриковка Старомлыновской громады на Донетчине.

"У российских артиллерийских расчетов шансов на спасение не было. Роскошная реклама ВСУ и компании Локхид-Мартин. Вот так выглядит эффективная контрбатарейная борьба", – отметил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 77 единиц их техники и вооружения. В частности, уничтожены 14 бронемашин, 12 танков, 10 артиллерийских систем и одну РСЗО захватчиков.

– Согласно утренней сводке Генштаба, украинские защитники отбили за сутки десятки вражеских атак и уничтожили два пункта управления врага.