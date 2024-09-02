Три пушки, танк, грузовик и склад б/к: пограничники показали результат охоты на Бахмутском направлении. Видео

На Бахмутском направлении наступление россиян бок о бок с другими составляющими Сил обороны сдерживают украинские пограничники. Они также активно участвуют в "демилитаризации" врага.

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На днях бойцы из бригады "Помста" оминусовали несколько единиц вражеской техники и вооружений, а также подорвали полевой склад россиян. Как это было, показали на видео, опубликованном в Telegram-канале ГПСУ.

Так, пограничники из рядов сформированной на базе Луганского пограничного отряда бригады "Помста" уменьшили количество вражеской техники с помощью беспилотников.

"Три пушки, танк, грузовик и склад боекомплекта разбили пограничники "Помсти" на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении ГНСУ.

Работали по целям как с помощью FPV-дронов, так и сбросами с БпЛА. Благодаря эффективной работе аэроразведки попытки захватчиков спрятать свою технику под кронами деревьев и в кустах оказались неудачными.

Напомним, накануне, 1 сентября, общие боевые потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 26 боевых бронированных машин, десять артиллерийских систем, одну РСЗО, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.