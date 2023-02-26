Три вида оружия помогли Украине изменить ход войны с Россией – CNN

Когда год назад российский диктатор Владимир Путин ввел свои войска в Украину, большинство военных экспертов ожидали "быстрой победы" оккупантов. Эти ранние прогнозы возможного успеха РФ не оправдались из-за того, что теперь они называют множеством факторов, включая более высокий моральный дух и превосходную военную тактику ВСУ, а также поставки западных вооружений.

Видео дня

Сегодня многие говорят, что боевые танки или системы ПВО Patriot могут повлиять на исход войны, хотя они еще не использовались в боевых действиях, а лишь едут в Украину, пишет CNN. Издание назвало три вида оружия, которое украинцы использовали с разрушительным эффектом для врага, и которое уже помогло изменить ход войны.

Американский ПТРК Javelin

"В самом начале войны с обеих сторон ожидали, что российские бронетанковые колонны начнут входить в столицу Киев в течение нескольких дней. Украинцам нужно было что-то, что могло бы отразить эту атаку, и они нашли это в виде "Джавелина" – управляемой противотанковой ракеты, которую может запустить с плеча один человек", – говорится в публикации.

Отмечается, что отчасти привлекательность этого ПТРК заключается в простоте использования. По данным компании Lockheed Martin, разработавшей его совместно с Raytheon, чтобы выстрелить с Javelin, наводчик наводит курсор на выбранную цель, а затем командно-пусковая установка комплекса посылает ракете сигнал захвата перед пуском.

Аналитики назвали "Джавелин" оружием типа "выстрелил и забыл". Ведь как только его оператор делает выстрел, он может бежать в укрытие, пока ракета находит путь к цели.

"Это было особенно важно в первые дни войны, поскольку россияне, как правило, держались колоннами, пытаясь войти в городские районы. Оператор "Джавелина" мог вести огонь из здания или из-за дерева и уйти до того, как оккупанты успели открыть ответный огонь", – пишет СМИ.

По словам представителей Lockheed Martin, также Javelin хорошо подходит для поражения слабого места российских танков – их горизонтальных поверхностей – потому что траектория после пуска ракеты показывает, что она изгибается вверх, а затем падает на цель сверху.

Это можно было увидеть на изображениях использованных оккупантами советских танков с оторванными башнями в начале вторжения. Часто ущерб им защитники наносили именно "Джавелинами".

Влияние этих ПТРК на боевые действия, говорят эксперты, было настолько велико, что через два с половиной месяца после начала войны президент США Джо Байден посетил завод по производству Javelin в Алабаме, похвалив сотрудников за помощь в защите Украины.

При этом специалисты подчеркивают, что у "Джавелинов" было еще одно преимущество, особенно актуальное в начале войны: они были "политически приемлемым" оружием.

"Низкая стоимость и оборонительное использование делают их политически более удобными для других стран. Напротив, правительства не согласны с отправкой более дорогого наступательного оружия, такого как военные самолеты", – написал доцент Университета Брока в Онтарио Майкл Армстронг.

Американская артиллерийская ракетная система HIMARS

Полное название в армии США – M142 High Mobility Artillery Rocket System, где ее характеризуют как полноспектральную, проверенную в боях, всепогодную, круглосуточную, 7 дней в неделю, смертоносную и быстро реагирующую колесную систему высокоточного ударного оружия.

Проще говоря, HIMARS – это пятитонный грузовик с контейнером, который может запускать шесть ракет почти одновременно, посылая их разрывные боеголовки далеко за линию фронта, а затем быстро менять позиции, чтобы избежать контрудара. Система производится и запатентована в США уже упомянутой компанией Lockheed Martin.

"Если "Джавелин" был культовым оружием на ранних этапах войны, то "Хаймарс" – культовое оружие на более поздних ее этапах", — отметил в январе 2023-го старший советник по программе международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

HIMARS стреляет боеприпасами, называемыми управляемой реактивной системой залпового огня (GMLRS), которые имеют дальность действия от 70 до 80 километров. А системы наведения GPS делают их чрезвычайно точными – в пределах 10 метров от намеченной цели.

В июле прошлого года российский репортер Роман Сапенков заявил, что он был свидетелем удара HIMARS по российской базе в аэропорту Херсона на территории, оккупированной в то время войсками РФ.

"Меня поразил тот факт, что вся пачка, пять-шесть ракет, приземлилась практически на копейки", – написал он.

Профессор Командно-штабного колледжа Сил обороны Израиля Ягиль Хенкин отметил, что система HIMARS имела два ключевых эффекта в отражении российской агрессии.

"Удары вынудили россиян переместить свои склады боеприпасов дальше в тыл, тем самым уменьшив доступную огневую мощь российской артиллерии вблизи линии фронта и затруднив материально-техническую поддержку", – сказал он.

По его словам, использование ракет большой дальности для поражения таких целей, как мосты, нарушило усилия России по снабжению.

Турецкий ударный дрон Bayraktar TB2

Беспилотник "Байрактар" турецкой разработки стал одним из самых известных в мире, благодаря его использованию в войне на Украине, считают эксперты. Он относительно дешев, сделан из готовых деталей, обладает смертельным ударом и записывает "свои убийства" на видео.

На таких кадрах с украинского фронта показано, как этот ударный БПЛА уничтожает российскую бронетехнику, артиллерию и линии снабжения ракетами с лазерным наведением и "умными" бомбами, которые несет на себе.

"Вирусные видео с TB2 – прекрасный пример современной войны в эпоху TikTok. Bayraktar TB2 не был волшебным оружием, но он был достаточно хорош", – охарактеризовал дрон старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Аарон Стейн.

В качестве недостатков он назвал недостаточную скорость и уязвимость беспилотника для средств ПВО. По мнению других экспертов, статистика боевых действий, кажется, подтверждает это. Так, разведывательный веб-сайта Oryx с открытым исходным кодом, указал, что 17 из 40-50 ТБ2, полученных Украиной, "были уничтожены в бою". Со своей стороны Стейн говорит, что количество потерь компенсируется стоимостью дрона, а это значит, что их можно относительно легко заменить.

"Действительно, план создания конвейера по сборке беспилотников в Украине разрабатывался еще до войны. А их использование потенциально спасло жизни украинским пилотам, которым в противном случае пришлось бы выполнять боевые задачи. Недавние сообщения из Украины указывают на то, что ТБ2, возможно, играет меньшую роль, поскольку российские силы выясняют, как с ним бороться, однако его поклонники говорят, что он работал, когда положение Украины было наиболее шатким", – пишет CNN.

В комментарии изданию старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа России (CNAS) Сэмюэл Бендетт отметил, что видеоролики с этих БПЛА по ликвидации российских оккупантов "сильно подняли боевой дух" украинцев в начале войны. Он назвал это "победой в связях с общественностью".

"О TB2 даже сняли музыкальное видео. Такого статуса дрон достиг среди украинцев", – напомнили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас в США признают, что победить в войне Украине помогут боевые самолеты. Речь идет о многоцелевых истребителях F-16 – их Киев просит уже месяцами, однако партнеры говорят, что пока нужно передать ВСУ уже обещанное вооружение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!