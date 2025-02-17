Три вопроса: в Кремле подтвердили отправку своей делегации в Саудовскую Аравию и назвали темы встречи с представителями США

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит делегации РФ в Саудовскую Аравию для встречи с представителями США. По его словам, в переговорах будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

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Как заявил Песков российским СМИ, стороны намерены обсудить три основные темы. Речь идет о восстановлении двусторонних отношений, подготовке к возможным переговорам о завершении войны в Украине и возможной встрече президента США Дональда Трампа с Путиным.

Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд в понедельник, 17 февраля, по поручению Путина, сказал спикер Кремля.

"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", – цитируют Пескова росСМИ.

Также будет обсуждаться подготовка возможных переговоров по "урегулированию" войны в Украине и организация встречи Путина и Трампа.

По данным Reuters, РФ на переговорах также будет представлять глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Однако Песков не стал подтверждать его участие в разговоре с прессой.

Саудовскую Аравию для встречи делегаций предложил Трамп на прошлой неделе. Делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио.

По данным Reuters, Рубио уже прибыл в страну.

Как писал OBOZ.UA, ранее американские СМИ информировали, что чиновники администрации президента Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями России. Накануне Соединенные Штаты официально подтвердили эту информацию.

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