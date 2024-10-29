'Трудно сказать': Навальная заявила, что не уверена, что правильно предоставлять Украине оружие, и высказалась по поводу переговоров

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная не уверена, что Запад поступает правильно, поставляя Украине вооружения, ее беспокоит, что западные "бомбы попали и в россиян". Она настаивает на том, что войну развязал российский диктатор Владимир Путин – и она должна быть закончена немедленно, а российские войска необходимо вывести из Украины.

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При этом Навальная считает, что война затянулась из-за того, что на Западе ложно считают, что с Путиным можно договориться, однако любой мир, достигнутый при переговорах с нынешним кремлевским режимом был бы недолговечным. Об этом Навальная заявила в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, как относится к операции Украины в Курской области, Навальная высказалась по поводу того, почему россияне в войне винят Украину, а не Кремль.

"В этом вопросе есть две стороны. Я понимаю украинцев, их страну оккупировали. Украинцы видят во вторжении [в Курскую область] признаки слабости Путина, и это важно, с одной стороны. С другой стороны, в России возмущаются: "Что? На нашу страну напали?" Это объединяет людей, что, в свою очередь, приносит пользу пропаганде. Я не уверена, какая сторона в конечном итоге победит. Конечно, в России очень сильна пропаганда. С другой стороны, Владимир Путин на протяжении всего своего правления хотел показать, каким великим лидером он является. Теперь он даже не контролирует границы России", – заявила она.

Также Навальная сказала, что войну необходимо немедленно закончить, однако высказала неуверенность в том, что Запад поступает правильно, оказывая военную помощь Украине.

"Трудно сказать [правильным ли шагом являются поставки вооружений Украине] Войну развязал Владимир Путин, но бомбы попали и в россиян. Тем не менее, должен быть четкий ответ. Все российские войска должны быть немедленно выведены из Украины. Война должна закончиться немедленно", – считает вдова Алексея Навального.

По ее мнению, западные лидеры не имеют представления, как заставить РФ завершить полномасштабное вторжение. И они слишком долго полагались на дипломатию и на иллюзию, что смогут "достучаться" до Путина.

"Ни канцлер Германии, ни американский президент, ни любой другой глава государства не знают ответа на этот вопрос – несмотря на свою власть. В противном случае война уже была бы окончена. Эта война никогда не должна была начаться. Для Запада является большой проблемой то, что все так долго пытались связаться с Владимиром Путиным. Это показало ему, что он может сделать что угодно и остаться безнаказанным", – заявила Навальная.

В то, что переговоры с Путиным и представителями его режима могут стать успешными, она не верит. В лучшем случае, добиться можно будет лишь небольшой передышки, которую российский диктатор использует себе на пользу.

"Не надо забывать, что Владимир Путин всегда лжет. Если он прекратит боевые действия, он воспользуется этим временем, чтобы перегруппировать войска и снова атаковать позже. Путину нельзя доверять. Он никогда не будет придерживаться соглашений", – сказала Навальная.

По ее мнению, реальный и долгосрочный мир возможен только после краха путинского режима.

"Это очень важно понять. Даже если бы мир был достигнут сегодня, он был бы краткосрочным. Путин, как всегда, будет обводить всех вокруг пальца, как он это делал в последнее десятилетие. К сожалению, многие очень влиятельные политики ему поверили. Они отвернулись. Это была большая ошибка", – снова подчеркнула она.

Напомним, ранее Навальная заявила, что пойдет в президенты в случае возвращения в Россию. Также она подчеркнула, что намерена сделать все возможное, чтобы приблизить перемены в РФ.

Вдова оппозиционера Алексея Навального заявила, что международное сообщество не должно бояться диктатора Владимира Путина. И добавила, что хочет видеть его в тюрьме, причем в российской. По ее словам, диктатор должен оказаться в таких же ужасных условиях, в которых кремлевские власти содержали ее мужа.

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