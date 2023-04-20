ЦАХАЛ проведет в Киеве испытание израильской системы оповещения против российских ракет

В мае этого года Служба тыла Цахала проведет в Киеве испытание системы раннего предупреждения о ракетных атаках. Испытуемая система схожа со сверхсовременной "Цева адом", применяемой в Израиле.

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Об этом сообщил сайт Walla. Отмечается, что система была создана израильскими специалистами специально для Украины.

Израильская система раннего предупреждения о ракетных атаках точнее определяет место возможного падения ракеты и посылает сообщения об опасности на сотовые телефоны граждан, находящихся в обстреливаемом районе.

В ходе работы над системой офицеры Службы тыла провели на территории Польши несколько встреч с коллегами из ВСУ и чиновниками МВД Украины.

Израильские и украинские чиновники надеются, что система будет поставлена на боевое дежурство уже этим летом. В случае успешных испытаний израильская разработка будет развернута, прежде всего, для прикрытия украинских городов с населением более миллиона человек.

О разработке и поставках оборонного комплекса было объявлено во время визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев в феврале 2023 года.

Напомним: ранее Израиль разрешил экспорт в Украину систем борьбы с иранскими дронами. Государство утвердило лицензии на возможную продажу устройств. Решение о военной помощи Украины Израиль принял впервые с начала войны РФ в нашей стране. До этого государство не придавало ее, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, после российских обстрелов гражданских объектов в Запорожье 21 марта официальный Киев в очередной раз обратился к государству Израиль о предоставлении военной помощи, в частности, систем ПРО для защиты мирного населения.