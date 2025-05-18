Цель наших войск остается неизменной: в Генштабе прокомментировали ситуацию на Курском направлении

Цель действий Сил обороны Украины на Курском направлении неизменна – это обеспечение буферной зоны, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию России на Сумском и Харьковском направлениях. Наши воины продолжают сохранять присутствие на Курщине.

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Об этом 18 мая заявила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил на фоне скандала вокруг заявлений командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина. Последний, напомним, подал рапорт на увольнение и обвинил руководство в нелепых приказах. В ГШ ВСУ после этого создали специальную рабочую группу для изучения ситуации.

"Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены.

Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км² вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" на Сумщине были сорваны. Мир увидел неспособность российской армии удерживать собственные границы на замке", – отметили в Генштабе.

Чтобы противостоять украинским воинам, противнику пришлось перебросить на Курщину самые боеспособные подразделения, задействовать оперативные резервы с других направлений и воинские части на этапе формирования.

Однако только усиление 12 тысячами военнослужащих КНДР из числа наиболее подготовленных спецназовцев позволило двум вражеским армиям создать действенную группировку, чтобы переломить ситуацию на направлении.

Кроме того, россияне создали преимущество в БПЛА, а их авиация осуществила беспрецедентное количество ударов с применением управляемых авиабомб по собственной территории. 60-70% авиаударов в сутки были перенацелены именно на Курское направление (из-за этого город Суджа – почти полностью разрушен).

"Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая одновременно опыт предыдущих операций", – заявили в ГШ ВСУ.

Украинские штурмовые подразделения продолжают активные действия в приграничье Курской области."Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение", – пояснили в ведомстве и назвали красноречивой статистику потерь врага в зоне ответственности группировки "Курск".

– Начиная с 6 августа 2024 года, противник там потерял 63172 оккупантов (убитыми и ранеными), из них около 4000 – граждане КНДР.

– В плен взято 968 вражеских воинов.

– В целом уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники РФ, в частности: 199 танков, 1045 боевых бронемашин, 636 артиллерийских систем, 17 РСЗО, 15 средств ПВО, один самолет, три вертолета, 1567 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2068 единиц автотранспорта, 56 единиц специальной техники.

Сейчас захватчики пытаются сформировать "зону безопасности" в приграничье Сумщины. Для этого агрессор вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Важно это делать именно на российской территории, чтобы обезопасить от продвижения врага украинские Сумщину и Харьковщину", – указали в Генеральном штабе.

Как ранее писал OBOZ.UA, северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие войск КНДР в войне РФ против Украины. На стороне агрессора северокорейские солдаты воевали якобы для того, чтобы "защитить братскую нацию".

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