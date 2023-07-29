'Цель удара достигнута': у Шойгу похвастались ракетным ударом по Днепру, где попали в многоэтажку

В российском минобороны цинично прокомментировали ракетный удар по жилому дому в Днепре вечером 28 июля. В ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу, заявили, что атаковали "высокоточным оружием" некий "пункт управления ВСУ в городе Днепропетровск".

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По версии государства-агрессора, "пункт управления" в жилой многоэтажке был поражен, а цель удара достигнута. Об этом оккупанты отрапортовали в сводке МО РФ.

В своих сводках российские оккупанты не отходят от традиций: продолжают выдавать за поражение военных целей удары по жилым домам, и упорно используют давно несуществующие названия украинских городов.

"Вечером 28 июля вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", – заявили оккупанты.

Не исключено, что на имеющихся у россиян картах "Днепропетровска" на месте, куда прилетела "высокоточная российская ракета", и мог быть отмечен некий "пункт управления".

Но в украинском городе, который с 2016 года носит название Днепр, на этом месте стояло пустое здание СБУ и частично заселенная многоквартирная новостройка, по которой и прилетела российская ракета, снеся несколько квартир, в частности, на верхних этажах.

То, что дом еще не был заселен полностью, позволило избежать жертв среди гражданских. В то же время, пострадали девять человек, среди них двое детей.

Пока россияне в соцсетях радовались обстрелу многоэтажки в Днепре, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы привлечь Россию к наказанию за очередной теракт.